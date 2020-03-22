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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Буде важко, але вибору нема: Шмигаль попередив українців про економічні наслідки коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Скріншот з відео

      У Кабінеті Міністрів України розробляють стратегію боротьби з економічними наслідками від коронавірусу. Україна формує стабалізаційний фонд для того, щоб підтримати бізнес, людей та органи місцевого самоврядування.

      У своєму зверненні до громадян, Шмигаль визнав, що українцями доведеться відмовитись від багатьох звичних речей. 

      Актуально Шмигаль звернувся до українців: головні тези

      Сьогодні вже постало питання, як Україна буде жити після вірусу. Уряд розуміє, що не може, не має права не думати про економічні наслідки. Але ми знаємо, куди рухатись. Ми впевнені, що все буде добре,
      – запевнив прем'єр-міністр.

      Також уряд спільно з науковцями, експертами, представниками бізнесу, розробляє програму економічного розвитку країни після епідемії коронавірусу.

      Влада вже прийняла низку рішень на підтримку бізнесу:

      • Скасовано єдиний соціальний внесок для фізичних осіб підприємців (ФОП).
      • Скасовано податок на нерухомість, на землю.
      • Уряд веде перемовини з європейськими партнерами щодо підтримки малого і середнього бізнесу, який постраждає від поширення Covid-19.
      • Кабмін домовляємось з МВФ, кошти якого можуть суттєво підтримати українську економіку.
      • Розробляється програма дій уряду, у якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу .
      • Один з урядових пріоритетів – підтримка тих, хто втратить роботу.

      Дивіться повне відеозвернення Дениса Шмигаля:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Бізнес Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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