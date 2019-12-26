Буде знято всі арешти: з'явилася цікава деталь щодо газової угоди між Україною та РФ

Росія погодилася на нову угоду з Україною щодо транзиту газу, оскільки це дозволить "Газпрому" розморозити свої активи у Європі.

Як запевнив міністр енергетики Росії Олександр Новак у коментарі РБК, до 29 грудня Україна та Росія підпишуть мирову угоду. І завдяки їй буде відкликано всі позови та знято всі арешти з майна "Газпрому" в Європі.

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Таким чином, ми обнулимо всі взаємні судові претензії, як й планували,

– зазначив він.

Щоправда, за словами Новака, Росія все ж наполягатиме на виплаті боргу України за євробондами на 3 мільярди доларів. Новак додав, що це питання на переговорах з Києвом не порушували.

Зауважимо, що 26 грудня має відбутися зустріч щодо нового газового контракту між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом". На ній сторони мають остаточно узгодити договір щодо транзиту через українську газотранспортну систему.

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