Буде знято всі арешти: з'явилася цікава деталь щодо газової угоди між Україною та РФ
Росія погодилася на нову угоду з Україною щодо транзиту газу, оскільки це дозволить "Газпрому" розморозити свої активи у Європі.
Як запевнив міністр енергетики Росії Олександр Новак у коментарі РБК, до 29 грудня Україна та Росія підпишуть мирову угоду. І завдяки їй буде відкликано всі позови та знято всі арешти з майна "Газпрому" в Європі.
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Таким чином, ми обнулимо всі взаємні судові претензії, як й планували,
– зазначив він.
Щоправда, за словами Новака, Росія все ж наполягатиме на виплаті боргу України за євробондами на 3 мільярди доларів. Новак додав, що це питання на переговорах з Києвом не порушували.
Зауважимо, що 26 грудня має відбутися зустріч щодо нового газового контракту між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом". На ній сторони мають остаточно узгодити договір щодо транзиту через українську газотранспортну систему.
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- Попередня угода між Україною та Росією щодо транзиту газу завершувається 31 грудня 2019 року.
- Раніше Росія хотіла її продовжити, щонаменше на рік, натомість Україна виступала за 10 років.
- Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.
- 20 грудня Україна та Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську ГТС.
- Відповідно до цієї угоди, контракт сторони, імовірно, укладуть на 5 років, а обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.
- Крім того, "Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав український Антимонопольний комітет.