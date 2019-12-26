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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Буде знято всі арешти: з'явилася цікава деталь щодо газової угоди між Україною та РФ

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      У Росії пояснили, чому погодились на нову угоду з Україною про транзит газу / Фото з відкритих джерел

      Росія погодилася на нову угоду з Україною щодо транзиту газу, оскільки це дозволить "Газпрому" розморозити свої активи у Європі.

      Як запевнив міністр енергетики Росії Олександр Новак у коментарі РБК, до 29 грудня Україна та Росія підпишуть мирову угоду. І завдяки їй буде відкликано всі позови та знято всі арешти з майна "Газпрому" в Європі.

      До теми! Російська влада визнала, що їй було вигідніше повернути Україні 3 мільярди доларів

      Таким чином, ми обнулимо всі взаємні судові претензії, як й планували,
      – зазначив він.

      Щоправда, за словами Новака, Росія все ж наполягатиме на виплаті боргу України за євробондами на 3 мільярди доларів. Новак додав, що це питання на переговорах з Києвом не порушували.

      Зауважимо, що 26 грудня має відбутися зустріч щодо нового газового контракту між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом". На ній сторони мають остаточно узгодити договір щодо транзиту через українську газотранспортну систему.

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • Попередня угода між Україною та Росією щодо транзиту газу завершувається 31 грудня 2019 року.
      • Раніше Росія хотіла її продовжити, щонаменше на рік, натомість Україна виступала за 10 років.
      • Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.
      • 20 грудня Україна та Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську ГТС.
      • Відповідно до цієї угоди, контракт сторони, імовірно, укладуть на 5 років, а обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.
      • Крім того, "Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав український Антимонопольний комітет.
      як розгорталися останні події навколо газового контракту між украхною та росією
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Газ Газовий конфлікт Газовий контракт Газпром
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