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      Будемо енергетично незалежними – тарифи будуть завжди справедливими, – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Розбудова нових енергетичних комплексів, таких як Любельська шахта на Жовківщині, допоможе Україні здобути енергетичну незалежність, а відтак - розв’язати тарифну проблему.

      Про це Юлія Тимошенко сказала під час прес-конференції у Львові, де вона перебуває з робочим візитом, йдеться на сайті партії.

      "Цей прекрасний комплекс шахт разом із тепловими електростанціями може видобувати по 8 млн тонн коксівного вугілля на рік. Це означає, що не потрібне буде постачання з Росії і ми зміцнимо свою енергетичну незалежність", – переконана лідер "Батьківщини".

      За її підрахунками, місцеві бюджети отримуватимуть від підприємства щонайменше 350 млн доларів на рік додатково.

      Юлія Тимошенко висловила жаль з приводу того, що вже 10 років Любельська шахта стоїть без підтримки держави, без розвитку, хоча цей комплекс міг бути побудований вже 5 років тому і розв’язав би низку енергетичних проблем всієї країни.

      Голова партії закликала діяти, не гаючи часу. Зокрема, й у розв’язанні проблем заборгованості із зарплат перед шахтарями.

      "До мене звернулися шахтарі з Червонограда. Заборгованість залишається. Проблема в тому, що наші ключові електростанції, такі як Центренерго, не купують українське вугілля у своїх рідних шахт, а натомість привозять паливо з окупованих територій. І тому наші шахти без розвитку, а шахтарі без зарплат", – підсумувала вона.

      Лідер "Батьківщини" зазначила, що сьогодні треба якомога швидше запустити економіку та отримати від цього результат для України та людей.

      Для цього політик закликала єднатись, щоб допомогти запобігти подальшій деградації країни: "Після парламентських виборів треба поєднати новизну з досвідом, професійністю, відповідальністю, зі знанням, що робити, щоб країна ставала сильнішою, відроджувалась і люди це відчували".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
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