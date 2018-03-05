"Будемо валити зі зброї": націоналісти збираються заблокувати вечір журналіста Гордона у Львові

6 березня у Львові у приміщенні місцевої філармонії популярний український журналіст і інтерв'юер Дмитро Гордон проводитиме творчий вечір, щоправда захід збираються блокувати соратники Олега Тягнибока за прямим його дорученням.

Про це Гордон написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, перешкоджатимуть проведенню заходу не лише активісти зі Львова, а й підтягуються сили з інших міст, утому числі з Києва.

"У львівському "Соколі" обіцяють заворушення та погрожують "валити" мене зі зброї", – додає представник ЗМІ.

Як переконує журналіст, про підготовку провокацій він особисто повідомив президента, а також написав листи міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та керівнику Національної поліції Сергію Князєву.

Крім того, Гордон звертався до голови СБУ Василя Грицака, послів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, Литви та до таких організацій, як ОБСЄ, Freedom House, Комітет захисту журналістів і "Репортери без кордонів".

"Хочу вам повідомити, що останнім часом в Україні різко активізувалися всілякі радикальні течії, представники яких мають вогнепальну зброю, у тому числі незареєстровану. Як правило, у рамках гібридної війни ці угруповання таємно підтримуються спецслужбами Росії", – написав Гордон у листі дипломатам і закликав міжнародну спільноту звернути увагу на "засоби тиску та залякування, до яких вдаються Тягнибок і його соратники в боротьбі зі свободою слова".

Також він заявив, якщо внаслідок цієї акції постраждає хоча б одна людина, то за це особисто відповідатиме Олег Тягнибок".

Як повідомляє видання "Гордон", власником якого є вищезазначений журналіст, суть суперечки між ним і Тягнибоком стосується ефіру на одному із українських телеканалів, під час якого Гордон заявив, що група військових експертів після початку анексії Криму у 2014 році пропонувала виконувачу обов’язків президента України Олександру Турчинову та лідеру "Свободи" Олегу Тягнибоку призначити генерала армії Віталія Радецького на посаду міністра оборони, однак у підсумку лідер "Свободи" відмовив, пояснивши, що не хоче образити адмірала Ігоря Тенюха, який очолив Міноборони за квотою його політсили.

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"На карті – Україна, на карті – незалежність України. Що ж ти, собако, робиш? Тому, виходячи з інформації, яку я щойно оприлюднив, уважаю, що Тягнибок – один із винних у здачі Криму", – сказав журналіст в прямому ефірі.

Згодом Гордон зазначив, що це його думка, а якщо Тягнибок із нею не згоден то може подати до суду.

Однак націоналісти висувають свою версію невдоволення діями Гордона. Зокрема, на прес-конференції 26 лютого Богдан Федун – голова львівського осередку пов'язаної зі "Свободою" організації "Сокіл" заявив, що націоналісти заблокують творчий вечір Гордона.

"До Львова планує приїхати Дмитро Гордон, щоб провести творчий вечір. Ми не бажаємо його тут бачити, тому що він виступив проти присвоєння київським вулицям імен Романа Шухевича і Степана Бандери. Він виступав проти декомунізації та дотримується проросійської позиції", – наголосив активіст.

Крім того, 27 лютого представники націоналістичних організацій Львова (серед яких "Сокіл", "Правий сектор", добровольчий рух ОУН і громадянський корпус "Азов") передали керівництву Львівської обласної філармонії письмове звернення з вимогою скасувати захід, оскільки у Гордона "немає морального права щось розповідати львів'янам".

"Проведення такого заходу відверто антиукраїнського характеру може викликати збурення активної громадськості міста та призвести до масових заворушень", – зазначили автори звернення.



Звернення, яке націоналісти передали керівництву Львівської обласної філармонії щодо вечора Гордона