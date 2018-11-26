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      Юрій Бутусов

      Будет ли большая война с РФ: несколько важных вопросов о военном положении

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      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / Фото из открытых источников

      Ответы на несколько важных вопросов, которые интересуют украинцев относительно военного положения.

      1. Надо ли закупать соль и спички?

      Нет. Оснований для паники нет.

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      2. Будет ли решение о введении военного положения?

      Думаю, нет, в полном объеме ВП не введут, возможно с многими, которые не изменят порядок управления в государстве. Вводит ВП своим решением Верховная Рада. Рада опасается вводить военное положение, потому что это приведёт к отмене выборов, и к ограничению прав местного самоуправления. Однако в данном случае, Верховная Рада должна продумать как внести изменения в Конституцию в чрезвычайном порядке, чтобы военное положение выборы не отменяло. Но процедурные изменения – это долгое дело, поэтому введение ВП вероятно, если Рада сохранит выборы и действующую систему управления.

      3. Будет ли большая война и вторжение РФ в Украину?

      Нет. Россия не имеет сил для захвата Украины, мы не по зубам Кремлю. Сила Украины - это ветераны войны 14-15, большинство их уволилось, но как только придёт война ветераны встанут в строй, наземные силы РФ по качеству бойцов нам уступают, Путин прекрасно знает, что в наземной войне шансов захватить Украину у него нет, будут очень большие потери. Наземные войска РФ не имеют численного превосходства над сухопутными силами Украины после мобилизации. Нам есть чем воевать.

      4. Возможны ли новые провокации и нападения РФ?

      Да.

      5. Какими будут наши ответные действия?

      Дипломатическими. Плюс манёвры оперативного резерва и тревога в силовых структурах на несколько дней.

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      6. Почему Путин осуществил нападение в Чёрном море?

      Потому что Россия атакует нас только там, где мы слабы. Цель РФ – продолжать войну и наносить экономические потери Украине, дестабилизировать государство таким образом, чтобы избежать дальнейшего витка санкций. На море ОБСЕ нет и контролировать нарушения некому. Без ответных действий Украины, ассиметричных, на том фронте, где у нас преимущество, противник будет чувствовать безнаказанность.

      7. Кто выигрывает в противостоянии?

      Украина. РФ пытается заставить нас идти на уступки и устраивает вооруженное демонстративное нападение именно потому, что сценарий захвата Украины провалился.

      8. Должны ли украинские моряки открыть огонь в ответ и применить 30 мм пушки по российским кораблям?

      Да. Они подверглись нападению и должны были защищаться всеми силами.

      9. Должна ли была быть направлена им помощь?

      Да. Поскольку столкновения продолжались с 11 утра и корабли подверглись преследованию российскими судами, на помощь могли послать боевые самолёты. Но это не было сделано. Могли произойти воздушный бой в таком случае? Неизвестно. Но самолёты над международными водами никто бы в плен не захватил. А благодаря воздушной поддержке можно было бы избежать захвата катеров и этот шанс надо было бы использовать.

       

       

      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан Україна – Росія
      Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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