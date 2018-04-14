Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?

В прошлое воскресенье химическая атака в пригороде Дума в Восточной Гуте забрала жизни десятков мирных жителей. Инцидент сразу же раскритиковали США и другие члены анти-Асадовской коалиции, которые вовлечены в военные действия в этой стране.

В своем Твиттере Трамп пригрозил РФ "готовится, потому что они (американские ракеты – "24") прилетят, новейшие и продвинутые".

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В свою очередь Кремль привел в боевую готовность Черноморский флот в аннексированом Крыму. Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев в своем блоге "Поиграться с гранатой" подчеркнул: "шутник" Трамп с его "хорошими ракетами" и его ястреб-советник Болтон явно не те, кто отличается здравомыслием, когда речь заходит о том, чтобы поиграться с "гранатой".

Главный вопрос, которым сегодня задаются эксперты и политики в Вашингтоне: что дальше?

Ровно год тому после очередной химической атаки со стороны Асада, у Трампа уже отвечали ударами "Томагавков" по сирийским военным объектам инфраструктуры. Но никакого ощутимого эффекта, кроме разрушений нескольких авиабаз, они не принесли.

С тех пор в Белом Доме так и не придумали стратегии по поводу "сирийского вопроса". Более того, в начале месяца накануне атаки в Восточной Гуте во время встречи в Пентагоне Трамп даже предложил "выйти из Сирии". После такую позицию президента жестко раскритиковали представители военного крыла, а также "ястребы" в Республиканской партии.

С 2011 года в Сирии происходит кровопролитная война, которая уже обошлась не менее 500 тысяч жизней, а также миллионов беженцев. В 2015 году сирийская оппозиция при поддержке США и союзников фактически подобралась к Дамаску, но вмешательство РФ в конфликт существенно перемешало все карты. С тех пор "сирийский узел" остается неразрешенным.

Еще больше суматохи внесла недавняя встреча в Анкаре между Путиным, Эрдоганом, Роухани, во время которой лидеры трех стран обсудили урегулирование конфликта в Сирии. Вполне вероятно, что трехстороняя встреча была призвана для создания новой более прочной коалиции на строне Асада в противовес присутсвию Штатов и их союзников в регионе.

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Для многих представителей американского истеблишмента до сих пор так и не понятны Национальные интересы Штатов в Сирии.

Чего добъется прозападная коалиция, если Асада таки удастся сместить и кто придет после него? Что может разрешить очередная серия ударов "Томагавками" в долгосрочной перспективе? Насколько американские граждане готовы направить в Сирию полноценный военный контингент и ввязаться в непосредственное столкновение с силами Асада? Что произойдет при прямом российско-американском столкновении в наземной операции?

Кроме того, в Белом Доме не уверены как поведет себя Кремль в случае нынешней атаки Западной коалции. Будут ли использованы комплексы С-400, которые способны сбивать современные военные самолеты и которые еще не применялись в Сирии? Какой будет реакция Турции, особенно после недавней трехсторонней встречи в Анкаре? Поддержат ли действия Штатов другие союзники по НАТО, кроме Великобритании и как далеко готов зайти Израиль?

С другой стороны, у Трампа не могут не ответить на применение химического оружия хотя бы потому, что такую ошибку совершил Обама в 2013 году, когда Асад перешел начерченную Белым Домом "красную линию". Таким образом, Трампу нужно продемонстрировать сильную позицию в первую очередь перед своими избираетелями.

Более того, Трампу необходимо жестко ответить еще и для того, чтобы отвести от себя подозрения о возможном сотрудничестве с Кремлем во время президентской кампании в 2016 году.

Также ответ по Сирии станет серъезным вызовом для вновь назначенных руководителей в Белом Доме Госсекретаря Майкла Помпео и Советника по Нацбезопасности Джона Болтона. Оба являюся "ястребами" и будут настаивать на жесткой реакции со стороны Администрации Трампа.

На сегодняшний день в Белом Доме кроме тактики, пока только взвешивают стратегию и последствия от возможного удара. До тех пор пока у Трампа не ответят на вопрос "что после?", до тех пор атаки на Сирию будут только в Твиттере.

Источник: Эхо Москвы

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