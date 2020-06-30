У Будинку дитини, що у місті Кам'янське на Дніпропетровищині, розгорівся скандал. Медсестра закладу вирішила заспокоїти однорічну дівчинку, перевернувши її догори дриґом.

Інцидент трапився на 26 червня на території Будинку дитини, що на вулиці Спортивній, 33. Про це пише "Днепр оперативный".

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На відео, яке опублікували очевидці видно, як жінка бере дитину за ноги та перевертає її вниз головою. Від такої витівки дівчинка почала плакати ще дужче.

За словами медсестри, так вона намагалась "заспокоїти" непосидючу дитину. За це вже взялись правоохоронці. Жінку відсторонили від виконання своїх обов'язків.

У Кам'янському спеціалізованому Будинку дитини Дніпропетровської обласної ради проводиться внутрішня перевірка, а всі подробиці події встановлює Ювенальна превенція.

Дивіться відео, як медсестра "заспокоювала" дитину: