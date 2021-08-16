Місцевий блогер Олег Єрмолінський розповів, що у записках начебто були інструкції, як доглядати за домашніми тваринами.

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Припускають, що інструкції міг написати сам Павлов, однак це невідомо. Також правоохоронці нібито шукали передсмертну записку, але не знайшли.



Ймовірні записки / Фото з телеграму Олега Єрмолінського

Зверніть увагу! У поліції Кривого Рогу 24 каналу спростували інформацію про знайдені записки.

Перед смертю Павлов обговорював з дружиною купівлю собаки

Однопартієць Павлова, нардепі від ОПЗЖ Вадим Рабінович розповів, що у вечір перед смертю обговорював з дружиною купівлю нової собаки. Вони говорили телефоном та жартували. Депутат зазначає, що так не поводиться людина, яка хоче вкоротити віку.

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