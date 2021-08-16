У будинку застреленого мера Кривого Рогу знайшли записки: поліція заперечує

16 серпня 2021 , 18:21
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Джерело:

телеграм-канал Олега Єрмолінського

У будинку загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова нібито знайшли 2 записки. Однак у них про самогубство не мовилось. ЗМІ зазначають, що їх міг написати сам міський голова.

Місцевий блогер Олег Єрмолінський розповів, що у записках начебто були інструкції, як доглядати за домашніми тваринами.

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Припускають, що інструкції міг написати сам Павлов, однак це невідомо. Також правоохоронці нібито шукали передсмертну записку, але не знайшли.


Ймовірні записки / Фото з телеграму Олега Єрмолінського

Зверніть увагу! У поліції Кривого Рогу 24 каналу спростували інформацію про знайдені записки.

Перед смертю Павлов обговорював з дружиною купівлю собаки

Однопартієць Павлова, нардепі від ОПЗЖ Вадим Рабінович розповів, що у вечір перед смертю обговорював з дружиною купівлю нової собаки. Вони говорили телефоном та жартували. Депутат зазначає, що так не поводиться людина, яка хоче вкоротити віку.

Загибель Павлова: що відомо

  • Чоловіка знайшли мертвим 15 серпня на порозі його будинку в селі Вільному Дніпропетровської області. Біля загиблого лежала рушниця, а сам він мав вогнепальні поранення.
  • На сполох забила дружина, яка в той час відпочивала на морі.
  • Правоохоронці наразі мають 3 версії того, як загинув чиновник. Це могло бути доведення до самогубства, вбивство або необережне поводження зі зброєю.
  • У будинку загиблого були камери спостереження. Згодом відео з них виклали в мережу.
  • Церемонія прощання відбуватиметься 19 серпня з 10:00 по 11:30 в театрі імені Тараса Шевченка на Поштовому проспекті.
Автор: Ольга Музика