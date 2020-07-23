Зранку на місці пожежі будинку Віталія Шабуніна працювала й розбиралася із ситуацією слідчо-оперативна група.

Помешкання не придатне для проживання, адже повністю згорів дах та частина стін. Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк у прямому ефірі на 24 каналі.

Важливо Підпал будинку активіста Шабуніна: чи є зв'язок між останніми резонансними злочинами

Вона розповіла, що оперативники вже завершили основні слідчі дії. Через покази свідків з сусіднього будинку та обстеження місця події виглядає на те, що будинок підпалили зовні.

Знайшли якийсь предмет, який схожий на вибухівку. Але я не можу сказати точно, що це вибухівка. Проте в сукупності з іншими факторами, це свідчить про те, що пожежа була спланована й ми вимагаємо розслідувати цю справу не просто як підпал, а як замах на життя,

– заявила Дар’я Каленюк.

"Ми, як організація, розглядаємо цей підпал, як продовження системного тиску на Центр протидії корупції та на окремих наших активістів", – додала Каленюк.

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Дивіться коментар Дар’ї Каленюк на 24 каналі:

Що відомо про підпал будинку громадського активіста Віталія Шабуніна

Будинок голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в Києві загорівся в ніч на 23 липня.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу в будинок пролунав вибух. Він відразу виключив імовірність вибуху газу.

На щастя, ані активіста, ані його дітей в цей час не було в будинку. Як розповіла теща Шабуніна Тетяна, рятувальники приїхали через 40 хвилин. Чоловік намагався гасити пожежу самостійно, але нічого не вийшло.

Нагадаємо, Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації "Центр протидії корупції", входить до Нацради з питань антикорупційної політики. Піддавав гострій критиці діяльність президента Порошенка і його оточення