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      Мирослава Ляхович

      Будинок Авіна: як місто "протестувало" проти єврейського сиротинця

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      Історія кам'яниці за адресою вулиця Академіка Гнатюка, 4 у Львові покрита туманом зі здогадів та "незрозумілостей". Зведення та експлуатацію будинку супроводжували непорозуміння та суперечності.

      Кам’яницю звели між 1935 і 1938 роком за проектом відомого львівського архітектора та інженера Юзефа Авіна.

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      Будинок виконаний у дуже правильних функціоналістичних формах.

       

       

      Одразу відчувається німецька архітектурна школа, адже автор проекту мав диплом Мюнхенського технічного університету.

      Будували кам’яницю за гроші фундації Леона Зільберштайна. Будинок планувався для бідних ноповносправних сиріт єврейського походження. Про це мала свідчити таблиця, яка згідно з проектом повинна була висіти на фасаді будинку.

       

       

      До кінця невідомо, чому міська влада недоброзичливо сприйняла таку інвестицію. Згідно з офіційною версією – будинок був запроектований в занадто сучасних формах у порівнянні з розкішною архітектурою сусідніх будинків в самому серці міста.

       

       

      Хто зна, можливо, причиною чвар стало майбутнє призначення будинку… Адже під кінець 1930-х років в тодішній Польщі зростали антисемітські настрої. Почалась справжня війна на папері між Авіном, міською владою та мешканцями сусідніх фешенебельних кам’яниць. До міської управи надійшло чимало скарг і протестних листів щодо зведення цього будинку.

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      В цій запеклій суперечці архітектор наводив приклади модерністичної архітектури в інших європейських містах. Всі інновації, якими тоді почав захоплюватись весь світ: стрічкові і наріжні вікна, заокруглені наріжні вікна, висунутий і навислий над партером еркер. Всі ці модерністичні форми критикували міські чиновники та містяни.

       

       

      Довга суперечка і невизначеність з одним із найбільших проектів життя підриває здоров’я Юзефа Авіна, а через кілька років один з найталановитіших архітекторів Львова загине в Янівському концтаборі.

      Фундація Зільберштайна так і не отримала дозволу від місцевої влади на те, щоб в новозбудованій кам’яниці розмістили сиріт, тому будинок продали, що одразу розв’язало всі проблеми і суперечки.

       

       

      Згодом будинок вирішили використовувати як житловий і здавати в оренду, але на кам’яниці до сьогодні залишився слід від запроектованої таблиці незреалізованого сиротинця. Власниками квартир і мешканцями цього будинку були здебільшого євреї.

      На підлозі знаходжу маркування з двома великими буквами D i L. Скоріш за все – назва виробника плитки, адже подібні знаки є на плитці в інших будинках.

       

       

      Сьогодні будинок Авіна переживає не найкращі часи. Бачимо як осипається тиньк на фасаді. Декотрі власники квартир позбулись оригінальної столярки вікон. В під’їзді руйнуються сходи, зникають дерев’яні поручні. Не всі місцеві мешканці зацікавлені в збереженні ні стилю, ні історії будинку. Тепер будинок Авіна можуть знищити не суперечки, а байдужість.

      будинок функціоналізм львів
      Інтер'єр будинку Авіна на вулиці Гнатюка у Львові//Фото: Мирослава Ляхович

      Оригінал: modernism.lviv-online.com

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      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Новини культури Історія Новини Львова Архітектура Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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