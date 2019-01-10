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      Будинок для безпритульних котів з'явився в Одесі: в чому його особливість

      286 Читать новость на русском
      Будинок для безпритульних котів на пляжі в Одесі
      Будинок для безпритульних котів на пляжі в Одесі / Facebook

      На пляжі в одеському мікрорайоні Лузанівка з'явився незвичний притулок для безпритульних котів.

      Його власними руками збудував одесит Денис Феденко.

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      На узбережжі пляжу Лузанівка він запустив перший "Котопункт". За його словами, сюди доволі зручно під'їжджати автомобілем, щоб погодувати котів.

      Всім котикам не допомогти, але багатьом можна спробувати. Я запускаю проект koto_punkt. Перший будиночок розташований в Лузанівці в районі Гольф Стрім, туди можна зручно під'їхати на машині і погодувати котів. У нього є годівниця, в яку можна засипати корм і допомогти тваринам,
      – написав Феденко у своєму Facebook, опублікувавши кілька фото з "будівництва".

      Споруда нагадує своєрідні дерев'яні комірки, куди коти без проблем можуть залізти самотужки, щоб погрітись, сховатись від вітру чи поїсти.

      Всередині будиночок утеплений, шви покриті силіконом, а щоб вберегти його від снігу та води, його змонтували під нахилом.

      котопункт Одеса будинок для котів Лузановка
      На пляжі в Одесі змайстрували притулок для безпритульних котів

      Стежити за діяльністю "Котопунтку" можна в соціальних мережах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Первые жители домика у моря #koto_punkt #kotopunkt #котопункт

      Допис, поширений Koto Punkt (@koto_punkt)

      Допомогти безпритульним тваринам може кожен охочий.

      Дивіться також:
      Теги: Новини України Новини Одеси Світ тварин Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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