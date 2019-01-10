Будинок для безпритульних котів з'явився в Одесі: в чому його особливість

На пляжі в одеському мікрорайоні Лузанівка з'явився незвичний притулок для безпритульних котів.

Його власними руками збудував одесит Денис Феденко.

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На узбережжі пляжу Лузанівка він запустив перший "Котопункт". За його словами, сюди доволі зручно під'їжджати автомобілем, щоб погодувати котів.

Всім котикам не допомогти, але багатьом можна спробувати. Я запускаю проект koto_punkt. Перший будиночок розташований в Лузанівці в районі Гольф Стрім, туди можна зручно під'їхати на машині і погодувати котів. У нього є годівниця, в яку можна засипати корм і допомогти тваринам,

– написав Феденко у своєму Facebook, опублікувавши кілька фото з "будівництва".

Споруда нагадує своєрідні дерев'яні комірки, куди коти без проблем можуть залізти самотужки, щоб погрітись, сховатись від вітру чи поїсти.

Всередині будиночок утеплений, шви покриті силіконом, а щоб вберегти його від снігу та води, його змонтували під нахилом.



На пляжі в Одесі змайстрували притулок для безпритульних котів

Стежити за діяльністю "Котопунтку" можна в соціальних мережах.

Допомогти безпритульним тваринам може кожен охочий.