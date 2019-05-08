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      Будинок епохи самураїв, якому понад 300 років, можна орендувати в Японії: ціна і фото

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      Житловий будинок епохи самураъыв можна орендувати в Японії
      Житловий будинок епохи самураъыв можна орендувати в Японії / japantoday.com

      У японській префектурі Чіба, що неподалік від Токіо, можна орендувати будинок епохи самураїв, якому понад 3 століття.

      Дім, був збудований у 1710 році, пише Japan Today.

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      У будинку загальною площею 252 метри квадратні є 7 спалень, кухня та їдальня. Орендувати будинок можна орієнтовно за 1080 доларів США на місяць. 

      будинок Японія оренда епоха самураїв
      В будинку є 7 спалень та всі необхідні зручності

      В ціну оренди також входить амбар в класичному японському стилі і більш сучасна прибудова для господарських потреб.

      будинок Японія епоха самураїв
      В будинку епохи самураїв є сучасна прибудова//Фото: japantoday.com

      У старовинному будинку зберігся автентичний водопровід, якому також понад 300 років. Ріелтори запевняють, що усі сучасні зручності такі як газ та світло, також у чудовому стані.

      Японія будинок епоха самураїв
      Будинок епохи самураїв можна орендувати в Японії//Фото: japantoday.com

      Дістатись з преіектури Чіба до Токіо можна трохи більше ніж за годину.

      В японських провінціях є райони, де будинки роздають задарма.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Японія Оренда нерухомості
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