Будинок епохи самураїв, якому понад 300 років, можна орендувати в Японії: ціна і фото

У японській префектурі Чіба, що неподалік від Токіо, можна орендувати будинок епохи самураїв, якому понад 3 століття.

Дім, був збудований у 1710 році, пише Japan Today.

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У будинку загальною площею 252 метри квадратні є 7 спалень, кухня та їдальня. Орендувати будинок можна орієнтовно за 1080 доларів США на місяць.



В будинку є 7 спалень та всі необхідні зручності

В ціну оренди також входить амбар в класичному японському стилі і більш сучасна прибудова для господарських потреб.



В будинку епохи самураїв є сучасна прибудова//Фото: japantoday.com

У старовинному будинку зберігся автентичний водопровід, якому також понад 300 років. Ріелтори запевняють, що усі сучасні зручності такі як газ та світло, також у чудовому стані.



Будинок епохи самураїв можна орендувати в Японії//Фото: japantoday.com

Дістатись з преіектури Чіба до Токіо можна трохи більше ніж за годину.

В японських провінціях є райони, де будинки роздають задарма.