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      Будинок колишнього командира "Східного корпусу" у Харкові закидали "коктейлями Молотова"

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      Будинок Ігоря Пушкарьова закидали "коктейлями Молотова"
      Будинок Ігоря Пушкарьова закидали "коктейлями Молотова" / Фото з відкритих мереж

      У Харкові невідомі закидали будинок Ігоря Пушкарьова – колишнього керівника "Східного корпусу" та голови воєнно-патріотичного об'єднання "Взаємодія".

      Про це Ігор Пушкарьов повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що інцидент трапився в ніч на п'ятницю, 23 листопада.

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      Постраждалий пов'язує підпал зі своєю публічною підтримкою побратимів зі "Східного корпусу", а також Олега Ширяєва, засновника цієї громадської організації. Вважає, що до нападу причетні колишні побратими, яких він навчав. Раніше вже були заяви від членів "Східного корпусу" про застосування сил і погроз до них з боку колишніх побратимів-націоналістів.

      Хочете мені заборонити навчати захищатися жінок і дітей? Або заборонити допомагати дітлахам у дитбудинках? Заборонити розвивати наш український спорт? Дурні діти. Я відмовляю вам у праві на існування як політичній силі! Ви несете тільки хаос і насильство, замість аргументів використовуєте залякування і терор,
      - написав Пушкарьов.

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      Постраждалий також опублікував відео з камер спостереження, на якому зафіксовано як група людей закидає будинок пляшками з горючою речовиною.

      Чому існує ворожнеча між "Східним корпусом" та "Національним корпусом"? Після виключення з Нацкорпусу у вересні 2017 року Олег Ширяєв заснував "Східний корпус". У травні 2018 року "Національний корпус" опублікував заяву, у якій стверджував, що громадська організація "Східний корпус" є "черговим політтехнологічним проектом Банкової і СБУ, покликаним дискредитувати і дробити правий рух в Україні". У відповідь Ширяєв назвав Нацкорпус "проектом МВС" і заявив про особистий конфлікт з їх лідером Андрієм Білецьким через смерть засновника "Азова" Ярослава Бабича.

       

      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Харкова "Азов"
      Джерело: 24 Канал
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