Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти

ЦВК завершила реєстрацію усіх 44 кандидатів на пост президента України. 24 канал продовжує розповідати про нерухомість тих, хто боротиметься за крісло глави держави на виборах 31 березня. У цьому матеріалі читайте, де живе та якими земельними ділянками володіє кандидат від об'єднаних націоналістів, "свободівець" Руслан Кошулинський.

19 листопада 2018 року Руслана Кошулинського висунули як єдиного кандидата в президенти від націоналістичних сил. Кандидатом на пост Президента України ЦВК зареєструвала його 28 січня 2019 року.

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Що відомо про нерухомість Руслана Кошулинського

Екс-заступник голови Верховної Ради, а нині кандидат у президенти від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вказав небагато нерухомості у Львові. З детальною електронною декларацією кандидата можна ознайомитись на сайті НАЗК.

Кандидат вніс у декларацію земельну ділянку площею 334 квадратних метри і житловий будинок площею 235,4 квадратних метри у Львові, яким володіє з липня 2014-го. Щоправда, про його маєтки відомо зовсім небагато.

Журналісти нечасто навідувались додому до Кошулинського. Домашніми фото "свободівець" хіба зрідка ділиться у своїх соцмережах.



Руслан Кошулинський із сином, ймовірно, на фоні власного будинку // Facebook Руслана Кошулинського

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Серед недобудов кандидат зареєстрував гараж у 45 квадратів, теплицю площею 41 квадратний метр та альтанку площею 18 квадратних метрів.



Альтанка, гараж, будинок та земельна ділянка – коротко про нерухомість Кошулинського

Інше майно кандидата

Кошулинський, чи то пак його дружина Марія, має електрокар Nissan LEAF 2013 року випуску за 136 тисяч гривень та старенький "Запорожець" 1985 року випуску.

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