11:23
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти

      677 Читать новость на русском
      Нерухомість Руслана Кошулинського - маєтки кандидата в президенти України 2019
      Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти / Колаж 24 каналу

      ЦВК завершила реєстрацію усіх 44 кандидатів на пост президента України. 24 канал продовжує розповідати про нерухомість тих, хто боротиметься за крісло глави держави на виборах 31 березня. У цьому матеріалі читайте, де живе та якими земельними ділянками володіє кандидат від об'єднаних націоналістів, "свободівець" Руслан Кошулинський.

      19 листопада 2018 року Руслана Кошулинського висунули як єдиного кандидата в президенти від націоналістичних сил. Кандидатом на пост Президента України ЦВК зареєструвала його 28 січня 2019 року.

      Читайте також: Хто такий Руслан Кошулинський: біографія кандидата у президенти

      Що відомо про нерухомість Руслана Кошулинського

      Екс-заступник голови Верховної Ради, а нині кандидат у президенти від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський вказав небагато нерухомості у Львові. З детальною електронною декларацією кандидата можна ознайомитись на сайті НАЗК.

      Кандидат вніс у декларацію земельну ділянку площею 334 квадратних метри і житловий будинок площею 235,4 квадратних метри у Львові, яким володіє з липня 2014-го. Щоправда, про його маєтки відомо зовсім небагато.

      Журналісти нечасто навідувались додому до Кошулинського. Домашніми фото "свободівець" хіба зрідка ділиться у своїх соцмережах.

      Руслан Кошулинський із сином ймовірно на фоні власного будинку
      Руслан Кошулинський із сином, ймовірно, на фоні власного будинку // Facebook Руслана Кошулинського

      Читайте також: ​Кандидати у президенти України-2019: список

      Серед недобудов кандидат зареєстрував гараж у 45 квадратів, теплицю площею 41 квадратний метр та альтанку площею 18 квадратних метрів.


      Альтанка, гараж, будинок та земельна ділянка – коротко про нерухомість Кошулинського

      Інше майно кандидата

      Кошулинський, чи то пак його дружина Марія, має електрокар Nissan LEAF 2013 року випуску за 136 тисяч гривень та старенький "Запорожець" 1985 року випуску.

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019

      Ви можете ознайомитись із головними датами виборів:

      Вибори Президента України 2019
      Головні дати президентських виборів 2019: інфографіка

      blog_ava
      Прогноз погоди на 14 лютого: найромантичніший день року буде холодним та мокрим
      сьогодні
      3248
      Автор: Олена Кандяк
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів в президенти Руслан Кошулинський Новини нерухомості Новини нерухомості України ВО "Свобода" Новини Львова е-декларування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      сьогодні , 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      Олександр Бевза 78
      Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      Олена Кандяк 664
      День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      сьогодні , 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      Олена Кандяк 749
      Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття
      сьогодні , 09:15 Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття
      Наталія Печерська 310
      Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      сьогодні , 08:40 Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      Семен Кабакаєв 299
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук