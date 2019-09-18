Будинок у центрі Києва роками стоїть підтоплений: у чому проблема

У самому центрі Києва мешканці багатоповерхівки роками вимушені жити буквально на воді. А все через те, що підвал будинку регулярно затоплює, від чого вже руйнуються стіни. Люди скаржаться комунальникам, чиновникам, але марно. Тож тепер кличуть журналістів.

Тому кореспонденти 24 каналу поспілкувалися з затопленими мешканцями і спробували розібратися, хто винен і куди звертатися.

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Відсутність води у квартирах та пліснява на стінах – у таких умовах живуть мешканці будинку на проспекті Перемоги. Гарячої води у будинку немає ще з квітня.

А минулого тижня вимкнули і холодну воду. Причиною став остаточний порив комунікацій і затоплення підвалу. Сантехнік Володимир пояснює – труби прогнили і залатати їх не вдасться. Єдиним виходом є повна заміна всіх комунікацій, але жоден підрядник не хоче братися за роботу.



Підвал у будинку постійно затоплений / Скріншот з відео 24 каналу

На фасаді можна розгледіти напис "Укриття". Але навряд чи там можна сховатися, бо волога у підвалі знищує стіни під'їздів і ліфти, а у самому підвалі масово розмножуються шкідники. Мешканці побоюються, що будинок може просто завалитися. До того ж, стареньким доводиться ходити до найближчих бюветів, аби набрати води для приготування їжі.

Коли в будинку з’явиться вода?

Комунальники запевняють – гроші на заміну мережі холодного водопостачання є – на це виділили 150 тисяч гривень, але і ті чекали кілька років. Ремонт мають розпочати з наступного понеділка, 23 вересня. А от гарячої води мешканцям, схоже, доведеться чекати довго. На заміну мережі необхідно, щонайменше 900 тисяч гривень. Заявку на ці кошти тільки подали до міськради.

Наразі єдиним заходом від комунальників є встановлена помпа, яка відкачує воду з підвалу просто під ноги перехожих.