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      Будинок Вісенс: як всередині виглядає перша будівля Гауді, яку закрили для загалу на 130 років

      78 Читать новость на русском
      Будинок Вісенс
      Будинок Вісенс / Getty Images

      Дивно це усвідомлювати, але Антоніо Гауді був забутим митцем аж до середини ХХ століття. Ні, він звісно був відомим архітектором і за життя, але тільки в межах Каталонії. А от решта світу дізналась про нього значно пізніше. Свою роль у цьому зіграло і те, що багато будинків митця були до кінця ХХ століття закриті для широкого загалу.

      Творчий шлях Гауді розпочався з проектування вуличних ліхтарів, фонтанів, павільйонів, вітрин та стендів для магазинів. Останній навіть втрапив на виставку у Парижі. Сам Гауді на ній присутній не був, але вона стала причиною знайомства з підприємцем Еузебі Гуелем, який пізніше став головним замовником та другом Гауді. Першим же великим самостійним проектом, після якого Гауді навідала популярність, став Будинок Вісенс.

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      Будинок Вісенс у Барселоні

      Замовником проекту став Мануель Вісенс – відомий тогочасний фабрикант, який займався продажем плитки. Він хотів хотів отримати два в одному – помешкання, куди можна було б втекти з родиною від літньої задухи та метушні, і фактично рекламний стенд його продукції. Гауді так і зробив. У саду розташувались фонтан та невеличкий водоспад, а фасад архітектор повністю вкрив різнокольоровою плиткою. Робота над проектом кипіла з 1883 по 1885 роки.


      Будинок Вісенс

      У 2005 році будинок оголосили Світовою спадщиною ЮНЕСКО. Для публіки Будинок Вісенс відкрили тільки у 2017 році. Тобто закритим для широкого загалу він був 132 роки.

      Яку архітектурну спадщину залишив великий каталонець Антоніо Гауді і чим вона унікальна – читайте у матеріалі 24 каналу.


      Будинок Вісенс


      Будинок Вісенс


      Будинок Вісенс


      Будинок Вісенс


      Будинок Вісенс


      Будинок Вісенс


      Будинок Вісенс


      Інтер'єр будинку Вісенс у Барселоні


      Будинок Вісенс

       

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      Теги: Архітектура Круті будівлі Новини нерухомості Новини культури
      Джерело: 24 канал
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