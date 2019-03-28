Будинок Вісенс: як всередині виглядає перша будівля Гауді, яку закрили для загалу на 130 років
Дивно це усвідомлювати, але Антоніо Гауді був забутим митцем аж до середини ХХ століття. Ні, він звісно був відомим архітектором і за життя, але тільки в межах Каталонії. А от решта світу дізналась про нього значно пізніше. Свою роль у цьому зіграло і те, що багато будинків митця були до кінця ХХ століття закриті для широкого загалу.
Творчий шлях Гауді розпочався з проектування вуличних ліхтарів, фонтанів, павільйонів, вітрин та стендів для магазинів. Останній навіть втрапив на виставку у Парижі. Сам Гауді на ній присутній не був, але вона стала причиною знайомства з підприємцем Еузебі Гуелем, який пізніше став головним замовником та другом Гауді. Першим же великим самостійним проектом, після якого Гауді навідала популярність, став Будинок Вісенс.
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Будинок Вісенс у Барселоні
Замовником проекту став Мануель Вісенс – відомий тогочасний фабрикант, який займався продажем плитки. Він хотів хотів отримати два в одному – помешкання, куди можна було б втекти з родиною від літньої задухи та метушні, і фактично рекламний стенд його продукції. Гауді так і зробив. У саду розташувались фонтан та невеличкий водоспад, а фасад архітектор повністю вкрив різнокольоровою плиткою. Робота над проектом кипіла з 1883 по 1885 роки.
Будинок Вісенс
У 2005 році будинок оголосили Світовою спадщиною ЮНЕСКО. Для публіки Будинок Вісенс відкрили тільки у 2017 році. Тобто закритим для широкого загалу він був 132 роки.
Яку архітектурну спадщину залишив великий каталонець Антоніо Гауді і чим вона унікальна – читайте у матеріалі 24 каналу.
Будинок Вісенс
Будинок Вісенс
Будинок Вісенс
Будинок Вісенс
Будинок Вісенс
Будинок Вісенс
Будинок Вісенс
Інтер'єр будинку Вісенс у Барселоні
Будинок Вісенс