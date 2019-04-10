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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Будинок за містом: за скільки можна купити власний особняк

      8825 Читать новость на русском
      Скільки коштує особняк?
      Скільки коштує особняк? / unsplash.com

      Популярний сервіс OLX проаналізував пропозиції та ціни на ринку заміського житла в Україні за період з грудня 2018 до лютого 2019 року.

      Що треба знати про продаж приватних будинків?

      1. Найбільше в Україні виставлено на продаж 4-кімнатних особняків;
      2. Середня вартість одного такого становить 577 150 гривень;
      3. Найчастіше 4-кімнатні будинки продають у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях;
      4. Всього за період з грудня 2018 до березня 2019 можна було купити понад 50 000 об'єктів такої нерухомості.

      Дивіться також: 100 доларів за "квадрат", або Як збудувати еко-будинок власними руками

      Найдорожчі 4-кімнатні особняки продають в Одеській області – 1 901 000 гривень. На Івано-Франківщині такий самий можна купити за 920 тисяч гривень.

      Топ-5 регіонів за вартістю 4-кімнатних будинків в Україні:

      1. Одеська – 1 901 000 грн
      2. Київська – 1 810 000 грн
      3. Закарпатська – 1 258 000 грн
      4. Львівська – 1 071 000 грн
      5. Івано-Франківська – 920 000 грн

      будинок особняк ціни на нерухомість
      Скільки коштує будинок в Україні у грудні 2018 - лютому 2019

      Взимку найбільше в Україні продавали саме будинків – 80% від усіх варіантів заміської нерухомості, 8% – припало на дачі, а 4% – на котеджі – майже 2100 об'єктів по всій Україні.

      Нерухомість 24 писала, як позначились проміжні результати президентських виборів на ринку приміського житла.

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      Теги: Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Новини нерухомості
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