Будівельна корпорація "РІЕЛ" разом із IB Alliance розпочала будівництво масштабного ЖК Great

Найбільший житловий комплекс на першій лінії Дніпра у столиці. Будівельна корпорація "РІЕЛ" разом з IB Alliance розпочали зведення та продаж житла у новому комплексі Great.

Розташований комплекс в одному з найпрестижніших районів столиці. Неймовірні краєвиди Дніпра та панорама Києва з вікон комплексу – виняткові, але не єдині переваги комплексу.

"Цей комплекс, який ми сьогодні починаємо, один з наймасштабніших комплексів в Україні. Знаходиться в самому центрі України, просто на березі Дніпра. Складається з 14 окремих об'єктів, які входять в один величезний комплекс, в якому враховані всі потреби сьогоднішнього покупця", – розповів президент будівельної корпорації "РІЕЛ" Ростислав Мельник.

"Проект свого роду унікальний. З цих будинків відкривається унікальний вид на Дніпро. Вже гарантовано ніхто і нічого не побудує перед цими будинками. Напевно, в Києві немає аналогічного комплексу, з якого буде відкриватися такий шикарний вид на Дніпро", – розповів керівник проекту ЖК GREAT Олександр Мамедов.

14 будинків спроектовані таким чином, щоб забезпечити максимальний вид на Дніпро з вікон кожної з п'яти тисяч квартир. На території комплексу передбачене все необхідне для комфортного життя мешканців: дитячий садок, діловий центр, кафе, станції зарядки електромобілів, дитячі і спортивні майданчики та багато іншого.

"Будинки за своєю формою нагадують вітрила або крило літака – це така архітектурна композиція і є панорамні вікна. Тут розвинена інфраструктура, оптимальна відстань до центру міста", – сказав керівник відділу продажу ЖК GREAT Вадим Бірюкович.

Першу чергу комплексу обіцяють ввести в експлуатацію вже у другому кварталі 2021 року.