Будівельна корпорація РІЕЛ впроваджує систему, яка зекономить до 40% на комірному

Згідно з українськими нормами – у житлових приміщеннях оптимальна температура в опалювальний період становить 20-24⁰ С.

При цьому, допустимий діапазон комфортної температури – близько 19-25⁰ С. Так, згідно з формулою, за якою працюватиме система RIEL SMART HOME на базі GreenHub, яку впроваджує Будівельна корпорація РІЕЛ,мінімальна оптимізація температурного режиму протягом дня вже дозволяє економити близько 22%.

"Водночас наші розробники встановили, що, якщо в робочий час, коли людина відсутня вдома, знизити температуру до 15⁰ С, економія складе вже 26,5%. При цьому, до моменту повернення мешканців додому, температура у будинку буде відповідати бажаним 20⁰ С. Згідно зі статистичними даними Європейського союзу – зниження температури приміщення під час сну або відсутності мешканців забезпечує в середньому до 30% економії у рахунку на опалення. Міжнародні інститути загалом спираються на формулу, де зниження температури на 1⁰ С знижує енергоспоживання на 5%. При цьому, згідно з уніфікованими міжнародними підрахунками, ця система допоможе економити до 40% на опаленні, і близько 15% на інших комунальних послугах", – розповів президент Будівельної корпорації РІЕЛ Ростислав Мельник.

Також, за його словами, керівники напрямку "розумний" будинок БК РІЕЛ шукали саме українського розробника, який зможе втілити одразу два задуми компанії: "енергоощадних квартир", які дозволяють моніторити витрати і споживати свідомо та повноцінного "розумного" будинку.

"Українців зараз перш за все турбують високі тарифи на енергоресурси та величезні комунальні платежі. Вдома має бути легко, просто, безпечно і, перш за все, економічно вигідно", – наголосив пан Мельник.

Доступ, як до "енергоощадних квартир", так і повноцінної системи "розумного" будинку можна буде налаштувати за допомогою додатку у смартфоні – він матиме простий інтерфейс, розібратися в якому без зусиль зможуть і діти, і люди поважного віку.

Будівельна корпорація планує впровадити систему "енергоощадних квартир" у двох ЖК – OK'land у Києві і RIEL City у Львові. Комплексною системою "розумний" дім буде оснащений столичний ЖК бізнес-класу "Львівська площа".