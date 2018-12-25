Будівля школи серйозно постраждала внаслідок пожежі на Львівщині: відео

Увечері 24 грудня у селі Хоросниця Мостиського району Львівської області на території місцевої школи спалахнула пожежа. У результаті дах і перекриття приміщення згоріли дощенту.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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За інформацією відомства, займання сталося у приміщенні трудового навчання, що належить Хоросницькому закладу вищої освіти I-II ступеня акредитації та розташовується на вулиці Центральній.

"Вогнем знищено критий шифером дах площею 8X12 метрів і перекриття будівлі на площі у 120 квадратних метрів, а також два вікна", – додають у департаменті.

Близько опівночі пожежу все ж вдалося ліквідувати. На місці інциденту працювали 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 14 представників ДСНС. Водночас мобільну оперативну групу було представлено 1 одиницею техніки та 4 особами.

Додамо, що у мережі опублікували відео події. За словами користувачів згоріли два класи та майстерня.

Нагадаємо, нещодавно у селі Яблуниця, що неподалік Буковеля, пожежа сталася в одному з місцевих готелів. В результаті інциденту загинула людина.