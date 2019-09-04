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      Будівля уряду стане відкритішою: що варто знати по хмарочос на Грушевського

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      Кабінет Міністрів України: що треба знати про будівлю
      Кабінет Міністрів України: що треба знати про будівлю / Колаж 24 каналу

      Новопризначений Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував "максимально можливе" відкриття будівлі Кабінету Міністрів. Що ви могли не знати про урядову будівлю в центрі Києва, дізнайтесь далі у матеріалі.

      За словами Гончарука, у перший тиждень роботи в уряді активно працюють й над тим, щоб максимально спростити доступ до Будинку уряду.

      Актуально! Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України

      Ми зараз вивчаємо, активно дискутуємо з нашими безпековими службами про те, наскільки відкритою можна зробити урядову будівлю, подвір'я і все інше. Ми дуже хочемо відкрити все максимально, але не все нам з розумних міркувань дозволяють,
      – визнав прем'єр.

      Перегородки між поверхами уже прибрали, тепер не треба блукати лабіринтами, а можна вільно кататись на самокаті, що нещодавно й продемонстрував Олексій Гончарук.

      Гончарук Кабінет міністрів
      Олексій Гончарук проїхався на самокаті будівелю Кабміну / Фото із фейсбук

      Далі у матеріалі дізнайтесь те, що ви могли не знати про Будинок Уряду України на вулиці Грушевського у Києві.

      Історія будівлі Кабміну

      • 10-поверхова споруда на вулиці Грушевського 12/2 у центрі Києва помітно відрізняється від сусідніх;

      Будівля була зведена у 1936 – 1938 роках і стала першим об'єктом нового адміністративного комплексу на Липках після перенесення столиці України з Харкова до Києва;

      Тривалий час (з 1941 до 1954) Кабмін був найвищим хмарочосом столиці. Його висота – 58 метрів, а зі шпилем – 63 метри;

      Проект споруди напівкруглої форми в стилі "сталінський ампір" було розроблено архітекторами Іваном Фоміним та Павлом Абросімовим;

      Після закінченння будівництва тут розташувався найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади УРСР — Рада Народних Комісарів, з 25 березня 1946 – Рада Міністрів УРСР;

      У 1990 році будівлю зайняв Кабінет Міністрів УРСР, а з 1991 і дотепер тут працює Кабінет Міністрів України.

      Кабінет міністрів уряд Київ
      Будівля Кабінету Міністрів України / Фото: wikipedia.org

      Цікаві факти про Будинок Уряду України:

      досі залишається найбільшим адміністративним будинком Києва;

       разом з Нацбанком і клубом Кабміну утворюють спільний двір;

      обізнані люди кажуть підземними тунелями від Будівлі Кабміну можна дістатись до будівлі Верховної Ради та Адміністрації Президента на Банковій;

      внутрішня система планування коридорна, з двобічним розміщенням робочих приміщень. Інтер'єри будинку майже позбавлені декоративно-художнього оздоблення;

       в будівлі діє Музей історії урядів України. На експозиції представлені оригінальні експонати (документи, нагороди, фотознімки) і навіть відтворений інтер'єр робочого кабінету Голови Ради Міністрів УРСР;

      Кабінет міністрів уряд музей
      В Кабміні є музей історії урядів України / Фото: kmu.gov.ua

      для студентів чи учнів старших класів можна замовити екскурсію будівлею.

      Віртуальною екскурсією може скористатись кожен охочий – посилання доступні на сайті Кабміну

      До теми: Ленін у президії, перший кондиціонер та 4-тонна люстра: маловідомі факти про Верховну Раду

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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини Києва Архітектура Історія Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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