Будівля уряду стане відкритішою: що варто знати по хмарочос на Грушевського

Новопризначений Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував "максимально можливе" відкриття будівлі Кабінету Міністрів. Що ви могли не знати про урядову будівлю в центрі Києва, дізнайтесь далі у матеріалі.

За словами Гончарука, у перший тиждень роботи в уряді активно працюють й над тим, щоб максимально спростити доступ до Будинку уряду.

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Ми зараз вивчаємо, активно дискутуємо з нашими безпековими службами про те, наскільки відкритою можна зробити урядову будівлю, подвір'я і все інше. Ми дуже хочемо відкрити все максимально, але не все нам з розумних міркувань дозволяють,

– визнав прем'єр.

Перегородки між поверхами уже прибрали, тепер не треба блукати лабіринтами, а можна вільно кататись на самокаті, що нещодавно й продемонстрував Олексій Гончарук.



Олексій Гончарук проїхався на самокаті будівелю Кабміну / Фото із фейсбук

Далі у матеріалі дізнайтесь те, що ви могли не знати про Будинок Уряду України на вулиці Грушевського у Києві.

Історія будівлі Кабміну

• 10-поверхова споруда на вулиці Грушевського 12/2 у центрі Києва помітно відрізняється від сусідніх;

• Будівля була зведена у 1936 – 1938 роках і стала першим об'єктом нового адміністративного комплексу на Липках після перенесення столиці України з Харкова до Києва;

• Тривалий час (з 1941 до 1954) Кабмін був найвищим хмарочосом столиці. Його висота – 58 метрів, а зі шпилем – 63 метри;

• Проект споруди напівкруглої форми в стилі "сталінський ампір" було розроблено архітекторами Іваном Фоміним та Павлом Абросімовим;

• Після закінченння будівництва тут розташувався найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади УРСР — Рада Народних Комісарів, з 25 березня 1946 – Рада Міністрів УРСР;

• У 1990 році будівлю зайняв Кабінет Міністрів УРСР, а з 1991 і дотепер тут працює Кабінет Міністрів України.



Будівля Кабінету Міністрів України / Фото: wikipedia.org

Цікаві факти про Будинок Уряду України:

досі залишається найбільшим адміністративним будинком Києва;

разом з Нацбанком і клубом Кабміну утворюють спільний двір;

обізнані люди кажуть підземними тунелями від Будівлі Кабміну можна дістатись до будівлі Верховної Ради та Адміністрації Президента на Банковій;

внутрішня система планування коридорна, з двобічним розміщенням робочих приміщень. Інтер'єри будинку майже позбавлені декоративно-художнього оздоблення;

в будівлі діє Музей історії урядів України. На експозиції представлені оригінальні експонати (документи, нагороди, фотознімки) і навіть відтворений інтер'єр робочого кабінету Голови Ради Міністрів УРСР;



В Кабміні є музей історії урядів України / Фото: kmu.gov.ua

для студентів чи учнів старших класів можна замовити екскурсію будівлею.

Віртуальною екскурсією може скористатись кожен охочий – посилання доступні на сайті Кабміну

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