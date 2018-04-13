Будівлю "Київміськбуду" обстріляли з гранатомета: фото з місця події

Близько 2:00 ночі 13 квітня у будівлю "Київміськбуду" на вулиці Омеляновича-Павленка 4/6 в Печерському районі Києва стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє "Громадське". Зазначається, що невідомі поцілили у відділ продажів "Київміськбуду", там, зокрема, виявили хвостовик знаряду. Читайте також: Виконавець злочинних наказів Януковича: що відомо про затриманого організатора тітушок Саркісяна Наслідки обстрілу "Київміськбуду" (Фото: Громадське) Відстріляний тубус гранатомета лежить через дорогу від будівлі. На тубусі гранатомета спиляні номери, тож його походження неможливо встановити. Відстріляний тубус (Фото: Громадське) Варто додати, що одразу біля відділу продажів розташований ресторан "Хмелі-сунелі", бокова частина якого також пошкоджена пострілом. Пошкодження будівлі внаслідок обстрілу (Фото: Громадське) На місці присутні щонайменше чотири автомобілі поліції.