Будівлю КМДА ймовірно замінували

Будівлю Київської міської державної адміністрації ймовірно замінували. Усіх працівників вже почали евакуювали.

Керівник прес-служби КМДА Катерина Баранова розповіла, що невідомі подзвонили та повідомили про замінування, пише "Українська правда".

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Наразі на місце події працює слідчо-оперативна група, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики.

Речник додала, що якщо кінологи справляться до кінця робочого дня, то всі повернуться назад на свої робочі місця.