Тисячі хворих східної України чекають на будівництво нової онколікарні. Масштабні роботи розпочались ще 2 роки тому. Однак згодом з'ясувалось, що усіх коштів, необхідних на добудову, просто немає.

У грудні 2018 року заклали перший камінь сучасного 4-поверхового медоб'єкту. Протягом 2019 року залили фундамент. У 2020 році – жодних зрушень і грошей. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

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Міністр охорони здоров'я в онкоцентрі не був, про зупинене будівництво знає небагато.

"В бюджеті 2020 року в нас не передбачено фінансування на це. Наскільки я розумію, він фінансувався, мабуть, за кошти бюджету і можливо якогось там соцекономрозвитку", – сказав Степанов.



Будівництво онкоцентру зупинилось / Скриншот з відео

А ті кошти, які виділили на онкоцентр, раніше розподілили на інші обласні витрати. Тим часом пацієнти та лікарі ходять кілометри між старими корпусами.

"2 хірургічні корпуси побудовані в 1936 – 1937 роках. Поліклініка від лікувальних корпусів розташована на відстані близько 800 метрів. Пройти в одну і іншу сторону – це велика відстань. Якщо пацієнт перебуває не в найкращому стані – це викликає певні незручності", – сказав директор Харківського обласного центру онкології Денис Скорий.

Скільки хворих лікується у Харкові

Команда місцевих онкологів проводить комплексні унікальні для України операції. Щороку через амбулаторію та стаціонар центру проходять 90 тисяч хворих. Це мешканці кількох східних областей.

Новий центр має приймати ще більше. 20 тисяч квадратних метрів, 8 операційних, променеві кабінети і стаціонар запланували за всіма міжнародними стандартами.

Ще одна проблема – дороги

Поки ж до лісопарку в Помірках не хочуть їхати навіть таксисти. Дорогу до медкомплексу – а це всього близько кілометра – чиновники десятиліття не можуть взяти на баланс.



Стан доріг медкомплексу – жахливий / Скриншот з відео

Ями множаться, під час дощів ґрунтова дорога стає взагалі не проїзною.

У нас є кошти, щоб цей кілометр дороги відремонтувати. Водночас ми не можемо цього зробити, поки ми не приймемо на баланс цю дорогу. Зараз ми перебуваємо в певній стадії з'ясування, переписці,

– пояснив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Роботи ж на будівництві якщо і відновлять, то вже з 2021 року. Коли фінішують – жодних прогнозів. Лікарі ж вірять – центру дочекаються.

Із держбюджету на 2021 рік для другої черги робіт в онкоцентрі просять 55 мільйонів гривень. Увесь проєкт коштує 1,7 мільярда гривень.