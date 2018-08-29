Будівництво Кримського мосту: уряд підготував відповідь компаніям з Росії

В Україні пропонують запровадити санкції проти 19-ти російських компаній, які причетні до будівництва Кримського мосту на анексованому півострові.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки,

– зазначили у Міністерстві.

До санкційного списку потрапили такі російські компанії, як "Стройгазмонтаж" – виконавець з проетктування і будівництва, а також його дочірня компанія "СГМ-Міст". Окрім того, санкції планують накласти на головного проектувальника "Інститут Гіпробудміст – Санкт-Петербург" та субпідрядників "Мостотрест" і "Портгідробут".

Санкційний пакет вже підготували та планують внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке " Кримський (Керченський) міст "?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів.