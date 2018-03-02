Будівництво метро на Троєщину – не можливе без Подільсько-Воскресенського мосту, – Кличко

У Києві не один очільнік обіцяв побудувати метро на Троєщину, проте обіцянки так і залишились обіцянками. Але побудувати метро неможливо без зведення Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу заявив мер міста Києва Віталій Кличко.

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– Метро на Троєщину обіцяли багато мерів. І хочу відверто сказати, коли я балотувався, то також ставив будівництво нової гілки метрополітену пріоритетом. Ні для кого не таємниця, що Південний (Московський) міст, який з’єднує відрізану Троєщину із іншими районами міста, перевантажений майже на 130%.

У столиці почали будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, який зможе вирішити цю проблему та з’єднає лівий та правий берег Києва. Варто зазначити, що будівництво метрополітену без цього мосту – неможливе. Проте, аби добудувати цей міст, Києву потрібно 400 мільйонів євро.

– Я активно працюю над тим, аби залучити інвесторів для будівництва цього мосту. Більше того, зараз тривають переговори із китайською стороною, яка готова провести гілку метрополітену за досить короткий термін від "Жулян" до Троєщини.