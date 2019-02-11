Будівництво метро у передмістя Києва: у Кличка розповіли про плани
У КМДА розповіли про перспективи утворення Київської агломерації та які наслідки цей процес матиме для Києва і сусідніх населених пунктів.
Про це в інтерв'ю виданню 44.ua сказав перший заступник глави КМДА Микола Поворозник.
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Навіщо створювати Київську агломерацію? На переконання столичної влади об'єднання столиці з прилеглими територіальними громадами дозволить залучити інвестиції та сприятиме економічно-соціальному розвитку. Містам-супутниками доведеться поділитись частиною повноважень і грошей для реалізації спільних проектів.
Точною статистикою про те, що скільки людей щодня доїжджають на роботу з передмістя в Київ, столичні чиновники не володіють. За приблизними підрахунками, ця цифра може становити до 2 мільйонів осіб на день.
За словами Поворозника, цей відчутний стрибок відбувся впродовж останніх 5 років, за які у сусідніх з Києвом селах були введені в експлуатацію десятки житлових комплексів.
Зараз активно забудовуються Вишневе, Софіївська Борщагівка, Буча, Ірпінь, Гостомель,
– констатував чиновник.
Об'єднання сіл та містечок навколо Києва в агломерацію мало б зацікавити інвесторів.
У КМДА припускають, що інвестори будуть зацікавлені в будівництві станцій метро в бік, наприклад, Вишневого при умові договору про асоціацію.
Синя Оболонсько-Теремківська лінія столичного метрополітену закінчується у Теремках – приблизно за 10 кілометрів від Вишневого.
Схема ліній Київського метрополітену станом на 2018 рік
Окрім будівництва метро, агломерація також мала б зробити для мешканців передмістя доступними лікарні та дитячі садки у Києві – і навпаки.
Діалог про створення агломерації зараз ведеться з містами Бориспіль, Буча та Вишневе.
Раніше у КМДА озвучували намір створити Київську агломерацію до 2025 року, проект якої отримав назву "Великий Київ".
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