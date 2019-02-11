Будівництво метро у передмістя Києва: у Кличка розповіли про плани

У КМДА розповіли про перспективи утворення Київської агломерації та які наслідки цей процес матиме для Києва і сусідніх населених пунктів.

Про це в інтерв'ю виданню 44.ua сказав перший заступник глави КМДА Микола Поворозник.

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Навіщо створювати Київську агломерацію? На переконання столичної влади об'єднання столиці з прилеглими територіальними громадами дозволить залучити інвестиції та сприятиме економічно-соціальному розвитку. Містам-супутниками доведеться поділитись частиною повноважень і грошей для реалізації спільних проектів.

Точною статистикою про те, що скільки людей щодня доїжджають на роботу з передмістя в Київ, столичні чиновники не володіють. За приблизними підрахунками, ця цифра може становити до 2 мільйонів осіб на день.

За словами Поворозника, цей відчутний стрибок відбувся впродовж останніх 5 років, за які у сусідніх з Києвом селах були введені в експлуатацію десятки житлових комплексів.

Зараз активно забудовуються Вишневе, Софіївська Борщагівка, Буча, Ірпінь, Гостомель,

– констатував чиновник.

Об'єднання сіл та містечок навколо Києва в агломерацію мало б зацікавити інвесторів.

У КМДА припускають, що інвестори будуть зацікавлені в будівництві станцій метро в бік, наприклад, Вишневого при умові договору про асоціацію.

Синя Оболонсько-Теремківська лінія столичного метрополітену закінчується у Теремках – приблизно за 10 кілометрів від Вишневого.



Схема ліній Київського метрополітену станом на 2018 рік

Окрім будівництва метро, агломерація також мала б зробити для мешканців передмістя доступними лікарні та дитячі садки у Києві – і навпаки.

Діалог про створення агломерації зараз ведеться з містами Бориспіль, Буча та Вишневе.

Раніше у КМДА озвучували намір створити Київську агломерацію до 2025 року, проект якої отримав назву "Великий Київ".

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