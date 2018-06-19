Будівництво паркінгу біля терміналу "D" в аеропорті "Бориспіль" планують завершити цього року

Будівництво паркінгу біля терміналу "D" Міжнародного аеропорту "Бориспіль" мають завершити у серпні 2018 року. Такі плани озвучив підрядник ТОВ "НАН" .

Про це повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Євген Дихне, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Підрядник розраховує завершити роботи в серпні. Це буде перша черга паркінгу більш ніж на 1 тисячу паркомісць", – сказав Дихне.

На реалізацію цього проекту на даному етапі робіт аеропорт виділив 440 мільйонів гривень.

"Далі будемо розглядати по ефективності цих паркомісць, наскільки в найближчій перспективі потрібно продовжувати другу чергу паркінгу, тому що кількість паркомісць проектом закладено з великим запасом", – додав він.