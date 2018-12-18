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      Будівництво по-одеськи: на місці табору зводять "пансіонат", де на повну торгують квартирами

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      На місці дитячого табору в Одесі замість пансіонату зводять ЖК
      На місці дитячого табору в Одесі замість пансіонату зводять ЖК / Візуалізація

      На території колишнього піонерського табору в Одесі будують багатоквартирний житловий комплекс, замовником якого виступає комунальне підприємство.

      Йдеться про територію колишнього дитячого табору "Огоньок" на вулиці Дмитра Донського, 59 у Київському районі Одеси.

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      За даними місцевого видання "Думская", тут на повну триває будівництво не висотного багатоквартирного комплексу.

      У містобудівних умовах і обмеженнях, виданих міською владою, та у декларації про початок робіт, зареєстрованої ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), зазначено, що за цією адресою будують "пансіонат".

      Одеса табір будівництво пансіонат ЖК
      На місці колишнього табору в Одесі мали збудувати пансіонат

      Щоправда, у мережі без проблем можна натрапити на оголошення про продаж квартир у "новому житловому просторі на Донського".

      Одеса будівництво ЖК табір Донського
      В Одесі будують багатоквартирний ЖК на місці колишнього дитячого табору

      Замовником робіт виступає комунальне підприємство "Міське капітальне будівництво", а відповідну ділянку йому передали для будівництва об'єктів рекреаційного призначення. Підрядником будівництва є компанія "Підприємство Альянс", яка зареєстрована в Одесі на певного Дмитра Поліщука.

      Одеса будівництво ЖК пансіонат Донського
      У "пансіонаті" можна без проблем придбати квартиру

      Одеса будівництво ЖК табір Донського
      Проект забудови на вулиці Донського в Одесі

      Як зазначає "Думская", землю на якій колись діяв дитячий табір лише нещодавно повернули в комунальну власність – судова тяганина тривала майже 10 років.

      Після знесення будівель піонертабору на цьому місці простоював пустир.

      До слова, на початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці на місяць зупинять роботи на усіх будівництвах в Одесі, аби перевірити їхню законність. Проте місцеві забудовники повідомляли, що будівельні роботи у місті після цієї заяви продовжувались без змін.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Одеси Будівництво Скандальні забудови
      Джерело: 24 канал
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