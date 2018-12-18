Будівництво по-одеськи: на місці табору зводять "пансіонат", де на повну торгують квартирами

На території колишнього піонерського табору в Одесі будують багатоквартирний житловий комплекс, замовником якого виступає комунальне підприємство.

Йдеться про територію колишнього дитячого табору "Огоньок" на вулиці Дмитра Донського, 59 у Київському районі Одеси.

Читайте також: В Одесі спалахнув скандал через російські гойдалки за 4,7 мільйона гривень

За даними місцевого видання "Думская", тут на повну триває будівництво не висотного багатоквартирного комплексу.

У містобудівних умовах і обмеженнях, виданих міською владою, та у декларації про початок робіт, зареєстрованої ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція), зазначено, що за цією адресою будують "пансіонат".



На місці колишнього табору в Одесі мали збудувати пансіонат

Щоправда, у мережі без проблем можна натрапити на оголошення про продаж квартир у "новому житловому просторі на Донського".



В Одесі будують багатоквартирний ЖК на місці колишнього дитячого табору

Замовником робіт виступає комунальне підприємство "Міське капітальне будівництво", а відповідну ділянку йому передали для будівництва об'єктів рекреаційного призначення. Підрядником будівництва є компанія "Підприємство Альянс", яка зареєстрована в Одесі на певного Дмитра Поліщука.



У "пансіонаті" можна без проблем придбати квартиру



Проект забудови на вулиці Донського в Одесі

Як зазначає "Думская", землю на якій колись діяв дитячий табір лише нещодавно повернули в комунальну власність – судова тяганина тривала майже 10 років.

Після знесення будівель піонертабору на цьому місці простоював пустир.

До слова, на початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці на місяць зупинять роботи на усіх будівництвах в Одесі, аби перевірити їхню законність. Проте місцеві забудовники повідомляли, що будівельні роботи у місті після цієї заяви продовжувались без змін.