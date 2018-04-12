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Будівництво скандального готелю на Андріївському узвозі таки зупинили

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Будівництво восьмиповерхового готелю на Андріївському узвозі зупинили
Будівництво восьмиповерхового готелю на Андріївському узвозі зупинили / Фото з соцмереж

Питання подальшого будівництва готельного комплексу на Андріївському узвозі вирішуватиметься після розгляду проекту на містобудівній раді. Поки триває демонтаж паркану навколо будівництва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Тарас Панчій.

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Будівництво готелю на Андріївському узвозі 14/16 призупинено. Так, у зв'язку із порушенням законодавства у сфері благоустрою триває демонтаж паркану, пізніше усі самовільно встановлені тимчасові споруди теж будуть демонтовані,
– написав Панчій.

Він також зазначив, що питання про подальше будівництво готельного комплексу на Андріївському узвозі, вирішуватимуть після розгляду проекту на містобудівній раді.

Нагадаємо, 11 квітня громадські активісти вирішили брати штурмом місце будівництва готелю на Андріївському узвозі. Битва за узвіз триває вже понад 5 років. Дозвіл будувати видали ще у 2010 році, проте на те, що Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО, ніхто не зважав. Запланували звести восьмиповерхівку, хоча у таких місцях можна зводити максимум двоповерховий будинок. Через будівництво стався зсув ґрунту, що і змусило активістів діяти радикально.

Теги: Новини Києва Будівництво Скандал на Андріївському узвозі
Джерело: 24 канал
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