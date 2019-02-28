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      Коен розповів про роль дітей Трампа у будівництві Trump Tower в Москві

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      Діти Трампа були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві, – Коен
      Діти Трампа були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві, – Коен / Фото з відкритих джерел

      Діти нинішнього президента США – Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший – були ключовими фігурами у планах будівництва Trump Tower в Москві і знали про перебіг подій.

      Екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен під час публічних свідчень розповів, що Іванка та Дональд-молодший обговорювали цю операцію приблизно 10 разів, пише Associated Press.

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      Однак свідчення Коена суперечать твердженням Трампа-молодшого. Той заявляв Конгресу в 2017 році, що був тільки "периферично обізнаний" із проектом. У відповідь Трамп-молодший назвав Коена незадоволеним колишнім співробітником, який просто "хоче врятувати себе".

      Окрім того, Дональд і його брат Ерік Трамп вважажють Коена ображеним. Кажуть, що усе через те, що йому відмовили в роботі в Білому домі. Зазначимо, суд Нью-Йорка засудив екс-адвоката президента США за махінації під час фінансування передвиборчих кампаній, а також за неправдиві свідчення.

      Що відомо про Майкла Коена?Низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Сормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.

      Коен зробив чимало резонансних зізнань. Зокрема, заявив, що платив гроші за мовчання двом жінкам, у яких нібито був зв'язок з Трампом.

      Із чого розпочалася історія із Trump Tower у Москві?Газета The Washington Post у 2017 році повідомляла, що під час виборчої кампанії наприкінці 2015 року та на початку 2016 року компанія президента США Дональда Трампа розглядала проект будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві. Компанія Трампа відмовилася від проекту будівництва в Москві незадовго до початку президентських праймеріз.

      Джерело повідомило, що забудовник з російським корінням обіцяв Трампу зробити так, щоб президент Росії Володимир Путін сказав "хороші речі" про Трампа.  У листопаді 2018 року екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен зізнався, що збрехав про плани будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві під час надання свідчень в Конгресі США у справі про втручання РФ у вибори президента США.

      Так, Трампа підозрюють у змові з роcіянами. Російським розслідуванням займається Роберт Мюллер, колишній глава ФБР. Підстава для нього – кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон.  Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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