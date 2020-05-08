Будівництво якісних автошляхів на Житомирщині під загрозою, – представники дорожньої галузі

Будівництво якісних автошляхів на Житомирщині під загрозою. Представники галузі будівництва доріг заявляють про можливі порушення умов тендеру на ремонт трьох дільниць автодороги державного значення.

Мова йде про М-21: Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, загальною вартістю понад 600 млн грн. Експерти дорожньої галузі припускають, що до участі у тендерах чиновники хочуть допустити лише підприємства пов`язані з Укравтодором та Службою автомобільних доріг Житомирщини, попри невідповідність цих компаній вимогам тендерів. Головна умова для участі в конкурсі – наявність у підрядника поблизу об`єкту асфальтобетонного заводу. Утім компанії, які мають потужності для виробництва асфальту, тендерна комісія для участі в конкурсі не допускає, заявляють активісти. А перевагу надають підприємству, яке орендує майже знищений завод, що належить Житомирському облавтодору.

"Даний завод був включений в тендер компанією Автострада за домовленістю з ДП Житомирського облавтодору. Цей завод був 3 березня атестований ДП ДерждорНДІ на випуск асфальтобетонних сумішей, але враховуючи стан обладнання можна дійти висновку, що з березня цей завод навряд чи запускався", – сказав експерт дорожньої галузі Дмитро Вернидуб.

Попри майже знищений асфальтобетонний завод, в державному науково-дослідному інституті, який видає сертифікати, вважають, що підприємство працює.

"Вигляд заводу не є підтвердженням того, що він може чи не може випускати. Виїжджала бригада, на момент виїзду завод був запущений", – зазначив 1-й заступник директора ДП ДерждорНДІ Анатолій Цинка.

В Службі автомобільних доріг Житомирщини, що є замовником тендерів, стверджують, що перевірити технічний стан заводу, який знаходиться в управлінні Укравтодору, не мають можливості.

"Якщо в документах там є сертифікат, атестат на цей завод і так далі, воно все офіційно, висить на ProZorro, ми все дивимось, перевіряємо. Якщо воно є, то є. Але ж ніяких комісій ми не створюємо, не їздимо. Бо якщо ми будемо по всіх областях України їздити і перевіряти наявність їхньої техніки вживу як то кажуть, то ми просто не в змозі будемо це все зробити", – пояснив голова Служби автомобільних доріг у Житомирській області Сергій Заїка.