Будни "ЛНР": выпить – это уход от реальности и проблем

До конца депрессивной зимы еще целый месяц, и, как на зло, все праздники уже прошли. Остается только вспоминать их, чтобы хоть как-то поднять настроение...

"Правительство республики" только на Новый год подарило всем бюджетникам сразу 5 выходных – 29, 30, 31 декабря и 1 и 2 января. А следом шло Рождество и его выходные. Я этого не понимаю, хотя, нет, конечно, понимаю – это возможность сходить в гости, проведать всех, принять всех, отдохнуть – это с одной стороны, и с другой – это прекрасная возможность поднять свои "акции" в глазах электората.

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28 декабря был сокращенный рабочий день, многие праздновали за закрытыми дверями кабинетов, женщины торопились домой начать уборку, купить, принести, нарядить, поддавшись всеобщей лихорадке предновогодних дней.

Я по-прежнему не понимаю, кому нужны были эти 5 выходных с совершенно невысокими зарплатами бюджетников здесь – сходить в гости и принять кого-то все пять дней денег все равно не хватит. Но и на этот случай все было предусмотрено – телепрограмма – самый бюджетный вариант отдыха – была богата старыми советскими фильмами.

В этом году как никогда мне это казалось примочкой на лоб умирающему. Ешь оливье и умиляйся доброму старому кино своего счастливого детства – все вместе отлично сработает на позитив. Мне сейчас совершенно странно, как раньше люди работали 31 декабря, а 2 января вполне спокойно шли на работу, не задумываясь, почему им для оливье и гостей отведено так мало выходных дней. И как-то все при этом складывалось, люди жили, предприятия работали. И в гости успевали сходить, и отдохнуть, и приготовить.

Я бы поняла еще пять выходных на майские – там они нужны закономерно, чтобы посадить картошку. Но в этой ситуации я была в полнейшей растерянности. Мой знакомый посоветовал мне тогда не ходить без особой надобности в эти дни по городу во избежание неприятностей от стычек с пьяными, которых повсюду просто пруд-пруди. И, кстати, если судить по количеству пьяных, очень многие вообще не заморачивались о своем досуге в выходные.

Выпить – это просто, понятно и, самое главное, это уход от реальности и всех проблем за окном. Наверное, пьяные были и во времена, когда снимали эти добрые советские фильмы, но то ли темп жизни был тогда другой, то ли были другие цели, то ли просто пьяные так не бросались в глаза на фоне трезвых… И уж точно я не помню, чтобы по-дружески предупреждали не ходить никуда без надобности во избежание неприятностей.

В этот раз на нашей улице не было фейерверков. То ли от того, что многие молодые жители улицы выехали, а старикам это было не нужно, то ли от того, что сам праздник как-то упростился до еды и выпивки. Конечно, тосты говорили, произносили пожелания и дарили подарки детям, но все вместе очень упростилось, увы.

В поздравительной речи "мера" города Манолиса Пилавова к жителям "республики" звучало неприкрытое равнение на Россию – "под бой кремлевских курантов", а главным лейтмотивом и пожеланием нам всем было долгожданное объединение с Россией. Как завершение долгой дороги в дюнах, когда мы чуть заплутали по пути домой. Это как непроизвольные оговорки в речи – доминанта, когда больной говорит о здоровье, голодный о еде, а молодой и здоровый о сексе. Тема России сквозила во всем – в теме новогоднего представления для детей от "Ночных волков", в подобранном музыкальном сопровождении ("Это моя страна" в исполнении Газманова). Мы как-будто растворились, нас уже нет. Есть непобедимые волки, которые сильны духом (конечно же, русским) и злые и коварные враги, в которых угадывалась наша вчерашняя Родина.

Меню было у всех моих знакомых предельно лаконичным – блюда из курицы, оливье, еще какой-то салат, фрукты, сладости. Максимум – сырная и колбасная нарезки. Конечно, все это хорошо ложится на добрые советские фильмы, только очень уж скромное это меню и многие, накрывая такой вот стол, не скрывали, что не могут позволить себе большего – это дорого, нереально по нынешним зарплатам. Кто помоложе, накрывал столы чуть затейливее, кто постарше, тянулся даже с таким вот праздничным меню – хотя куда уж проще.

Все жарили курицу, потому что из всего мяса она дешевле всего, а какие же праздники без оливье. Красную икру по знакомству и шепотом предлагали по 5 тысяч рублей за кило. И здесь я снова удивляюсь переменам, до 2014 года множество моих знакомых вполне могли себе позволить на зимние праздники бутерброды с этим деликатесом. Да что там, ее покупали впрок, хранили до праздников, и это не было верхом расточительства для всех.

Сейчас никто из опрошенных мной не назвал этот деликатес на своем праздничном столе. Кто моложе и с фантазией, изощрялся в новых салатах, которые были бюджетны и удивляли новизной, но в основном все сводилось к привычному набору продуктов, который был по карману – салаты из плавленых сырков, а твердый сыр как особый деликатес на столе.

Конечно, все нельзя сводить к еде. Новый год и Рождество – прежде всего семейные праздники. И здесь снова загвоздка – в очень многих семьях самые близкие люди оказались разорваны границами, расстояниями, обстоятельствами. Приезжать в Луганск – это тратить уйму сил, средств, нервов. Хотя такие вот встречи на вес золота, и за столами в таких семьях будут и слезы, и напутствия, и воспоминания. И для них набор из оливье и советских комедий не так уж нужен в эти застолья. И, конечно, именно в такой вот праздники чувствовался как никогда дух семьи, единство, горечь разлук и радость встреч, а те, кто так и не смог приехать, утешает себя тем, что выбрал жизнь врозь во благо чего-то – семьи, детей, родителей, будущего.

Но именно в таких вот домах горечь и одиночество чувствуется по-особенному, а воспоминания намного ярче о том, что было еще так недавно. И как никогда актуально звучали пожелания в этом году мирного неба над головой. Кто знает, тот поймет, какой вкус мира и что эти слова вовсе не пустой звук. Когда-то в детстве я читала пожелания мира в открытках, которые подписывали нам воевавшие родственники. И только сейчас, спустя целую жизнь, я поняла значение этих слов.

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