Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип

Есть такой местный синдром – жить мимо. Ну, мимо не в смысле своей жизни, а мимо политики в любом ее роде и виде. Не ходить на митинги-петтинги и шествия, не занимать сомнительных должностей во властных структурах и вообще максимально быть мимо всего.

Как это может выйти? Да, легко. Это когда ты живешь и работаешь по принципу – не выделяться никак.

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Работаешь, но максимально удаленно от политики. Живешь так, чтобы ни в чем не участвовать и если что-то и критикуешь, то только так, чтобы знали об этом друзья на кухне и больше никто.

Такой синдром жизни мимо всего. И, будьте уверены, все эти "мимо" окажутся при любой власти, достав из-за голенища сапога фуражку-символ новой власти и сопровождая все это неизменным: "А я что? Я ничего!"

С одной стороны, все, что ты можешь делать сейчас, это работать, если уж ты выбрал здесь жить. Учить ребят, шить трусишки, лечить больных. А что ты еще можешь? Быть ни за, ни против можно тоже по-разному.

Как бы я не силилась увидеть свою жизнь, но яркие краски моей прежней жизни ушли, а моя жизнь поменялась кардинально после лета 2014 года. Из нее ушли люди, которые делали мою жизнь ярче, из нее ушли привычки, которые я могла себе позволить.

К новому можно привыкнуть тоже. Но в какой-то момент возникает закономерный вопрос, а нужно ли после возвращать в свою жизнь что-то яркое, привыкнув к серости?

Я посетовала сегодня, что меня тяготит моя безынициативность и тусклость моей жизни, и получила удивительный ответ-восклицание: "Это же "республика"!!!" Где, мол, здесь, проявлять яркие краски и прикладывать инициативу? Но в какой-то момент ты понимаешь, что за этим привыканием к ранним сумеркам приходит еще и то, что из жизни уходит желание что-то менять.

К серой канве тоже привыкаешь. К тому, что вечером привычно и по кругу дом, телек, путешествия с "Орлом и решкой", а по выходным прогулки по окрестностям, потому что куда идти-то? Разве что спешить домой, потому что жизнь до сумерек чуть ярче, чем после них.

Но, знаете, что интересно? Эти "мимо" дружат с местными "военными". Считают, что своего человека всегда нужно иметь во всех структурах, чтобы раньше всех узнавать все новости и держать руку на пульсе. Я сам никакого отношения ни к чему не имею, но от нужного человека и когда нужно, узнаю все. То есть я будто бы вообще никак и ни за кого, но есть у меня такой Леша, которому всегда можно позвонить, если нужно что-то узнать. В этом даже некий статус – есть сейчас и такое.

Самому не участвовать, но чужими руками жар разгребать. Хотя сейчас все так поменялось, не разобраться ни в чем. Вчерашний друг может оказаться сегодня в бегах, а ты мог просто упустить все оттенки перемен. И после таких коллизий в очередной раз понимаешь, что правильно не участвовать ни в чем и жить мимо всего, заботясь только о хлебе насущном всеми понятными способами.

Только не всегда по жизни выходит быть мимо. Не всегда можно быть так вот мимо собственной жизни, надеясь, что кто-то все решит за тебя и основные решения примет тоже вместо тебя, а ты привычно будешь шить ребятам трусишки.

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