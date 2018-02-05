Будни "ЛНР": пойти в Луганске некуда – опасно

Вчера услышала фразу от пожилой женщины, что на днях умерла ее любимая подруга, и она никак не оправится от потери: "Мы дружили всю жизнь, она была всегда в моей жизни, была моим ангелом-хранителем…"

И будто эти слова никак не связаны с тем, что город в одночасье стал тесным, но они легли на настроение, как часто бывает от таких вот случайно услышанных фраз.

Читайте также: Будни "ЛНР": выпить – это уход от реальности и проблем

Зал филармонии был полон наполовину очень пожилыми женщинами, если не сказать старушками. Билеты скорее по символичной цене. Что еще нужно всем тем, кто не пошел на этот концерт, но кто, как и я, говорит, что пойти ему некуда?

После мы пили чай в центре Луганска. Ближе к филармонии кафе не было – "Па, де Прованс" ремонтируют, "Флагман" закрыт, а "Птичка" больше похожа на рюмочную. Бюджетный вариант чая в "Хлебном месте" – свежая выпечка в окнах-витринах.

Кафе оказалось для молодежи и "военных". Рядом ежи и растяжка защитной ленты – парковаться нельзя. Как для желания выпить чая, напоминание о недавнем теракте со взрывчаткой в припаркованных машинах, так себе…

Но мы не из тех, кто уедет, наткнувшись на противотанковые ежи в самом центре. Чай – 20 рублей за стакан + 10 рублей за добавку в виде хлопьев имбиря. Пирожные от 15 рублей и выше. Но, как ни крути, отчего-то ниже 100 рублей на человека посидеть не выходит.

Молодежь грела руки о бумажные стаканчики, уткнувшись в телефоны. Никто не выгоняет таких посетителей и не торопит уйти, можно сидеть в тепле весь вечер. Там назначают встречи, но клиент в основном не денежный – студенческая молодежь. Людей в центре немного, а с сумерками вообще кажется, что люди растворяются в темноте. А казалось бы, ведь это самый центр города.

На столе в кафе бесплатный журнал, где проведены результаты опроса, что делают луганчане во время комендантского часа. И снова открытая страница ложится на мои запросы – что я упускаю? Может быть, есть что-то, чего я не знаю? Отнюдь. Кино, вино, книжка детям, лавочка у дома, сон и разговоры. И сетования на комендантский час – ничего нового.

Но вместе с тем к моему удивлению я читаю о женском клубе и психотерапевнических практиках личностного роста для всех желающих, о пользе массажа груди и студии ресниц… В общем, жизнь бурлит.

Только пойти в Луганске некуда. Рыбалка и прогулки по лесам заказаны – опасно. Единственный парк аттракционов заморожен до весны, а улицы тесны и неуютны для вечерних прогулок.

Можно было бы выбраться в центр, чтобы пройтись по торговым центрам, но они работают до 18:00, да и транспорт работает не дольше.

Остаются многочисленные пивные лавки, которые открыты до начала комендантского часа, в которых всегда горит свет и есть люди. И, вероятно, там всегда есть жизнь и ответы на эти бесконечные вопросы, куда пойти вечером.

Хотя Луганск стал неимоверно тесным за эти три года. И пусть кто-то скажет, что это не так, только не просто приведя пустые слова, а перечислив, чем живет сейчас вечерний Луганск, куда можно пойти в выходные и чем занять себя вечером. И если я ошибаюсь, я рада буду признать это, но пока я вижу, что Луганск стал неимоверно тесным, а пойти в выходной день некуда, если только вы не ищите развлечений в многочисленных пивных лавках.

Читайте также: Будни "ЛНР": как быстро в "республике" враги превращаются в "героев"