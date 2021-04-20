На одному з будівельних майданчиків Одеси 20 квітня загинув працівник. Відбувся зсув ґрунту, яким хлопця присипало та він загинув. Поліція почала розслідування.

Це відбулося в Малиновському районі міста. Померлому було 20 років. До теми У Львові на будівельному майданчику впав гусеничний кран: фото Як трапилася трагедія Правоохоронці повідомили, що працівник виконував роботи, пов'язані з гідроізоляцією фасаду будинку.

Він отримав рани несумісні з життям, тому загинув на місці.

Слідчі почали розслідування за статтею про порушення вимог законодавства про охорону праці.

Якщо винних встановлять, їм загрожує щонайбільше 5 років в'язниці. Зверніть увагу! Біля селища Казанка на Миколаївщині 23 березня 17-річного хлопця придавило бетонною плитою. На жаль, він загинув. Його батько отримав важкі травми. Вони займалися демонтажем старої будівлі.