Трагічна смерть на будмайданчику в Одесі: 20-річного хлопця засипало ґрунтом
На одному з будівельних майданчиків Одеси 20 квітня загинув працівник. Відбувся зсув ґрунту, яким хлопця присипало та він загинув. Поліція почала розслідування.
Джерело:Поліція Одещини
Це відбулося в Малиновському районі міста. Померлому було 20 років.
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Як трапилася трагедія
- Правоохоронці повідомили, що працівник виконував роботи, пов'язані з гідроізоляцією фасаду будинку.
- Він отримав рани несумісні з життям, тому загинув на місці.
- Слідчі почали розслідування за статтею про порушення вимог законодавства про охорону праці.
- Якщо винних встановлять, їм загрожує щонайбільше 5 років в'язниці.
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