Трагічна смерть на будмайданчику в Одесі: 20-річного хлопця засипало ґрунтом

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На одному з будівельних майданчиків Одеси 20 квітня загинув працівник. Відбувся зсув ґрунту, яким хлопця присипало та він загинув. Поліція почала розслідування.

Джерело:

Поліція Одещини

Це відбулося в Малиновському районі міста. Померлому було 20 років.

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Як трапилася трагедія

  • Правоохоронці повідомили, що працівник виконував роботи, пов'язані з гідроізоляцією фасаду будинку.
  • Він отримав рани несумісні з життям, тому загинув на місці.
  • Слідчі почали розслідування за статтею про порушення вимог законодавства про охорону праці.
  • Якщо винних встановлять, їм загрожує щонайбільше 5 років в'язниці.
Зверніть увагу! Біля селища Казанка на Миколаївщині 23 березня 17-річного хлопця придавило бетонною плитою. На жаль, він загинув. Його батько отримав важкі травми. Вони займалися демонтажем старої будівлі. 