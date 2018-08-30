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Будьте чоловіком, – користувачка мережі розкритикувала фото Сергія Притули

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Сергій Притула
Сергій Притула / Фото із соцмереж

На річницю весілля з дружиною Катериною Сергій Притула опублікував чарівний допис. Однак не всі користувачі мережі із захватом відреагували на нього.

Сергій Притула розчулив мережу. Телеведучий ніжно привітав свою дружину з річницею весілля та вперше показав, як виглядає його 1-річна донечка Соломія. 

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"Нашій сім'ї сьогодні виповнилось 3 роки! Цей день ми прожили святково! До останньої хвилини! Люблю тебе, Катруся! Все, що ми з тобою робимо разом, мені дуже подобається: Соломійка, телеверсія "Вар'яти-шоу", свята, будні, подорожі! З тобою навіть сваритися – одне задоволення. Радий бути твоєю половинкою!" – написав Сергій Притула.

 

Та такий ніжний допис не всі із захватом сприйняли. Серед десятків привітань прихильниця Сергія Притули вирішила розкритикувати фото свого кумира. Однак коментар вийшов досить дивним. 

Піар і все. Для чого виставляти своє особисте життя на люди? Будьте чоловіком вже до кінця, а не тільки волонтером і все інше, тоді ніхто вас не засудить. Бажаю щастя, здоров'я і вам, і вашим двом дружинам, і головне – діткам, всім народженим, і яких зачали, і зачнете,
– написала користувач мережі.

На такий дивний коментар вирішив відреагувати Сергій Притула. Телеведучий не добирав слів та досить гнівно прокоментував слова прихильниці.

"Прочитавши ваш коментар, потім прочитавши ще раз, задумався: буває, що люди пишуть з помилками, а буває, що пишуть дурниці. А буває, що починають писати одне, а закінчують зовсім іншім. Ваш коментар – це поєднання усіх стилів! Х*р знати, що за змістом, з горою помилок і зі схемою "Притула, ти гівно, бажаю тобі щастя!" От сиджу зараз і ламаю собі голову... Це ж якщо така людина на мене підписана, то я що, теж слабий на голову? Чи просто співпало?" – відповів Сергій Притула. 

Теги: Новини України LifeStyle Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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