Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Заложники иллюзий".

1. Россия в политически мотивированных делах применяет к украинцам пытки. В этом году в Украину вернулась часть подвергшихся репрессиям граждан Украины, благодаря чему правозащитникам стали известны новые факты, которые не могли быть озвучены ранее из-за угрозы расправы со стороны сотрудников "исправительных учреждений". Подробней прочтите в статье правозащитников.

2. Сорок стран поддержали заявление ООН о правах человека в Крыму и призвали россию предоставить международным организациям неограниченный доступ на аннексированный полуостров.

3. Фигурант первой бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитов попал в штрафной изолятор сразу после этапирования в исправительную колонию №1 в селе Кочубеевское Ставропольского края россии. Оккупанты могут продержать политузника в ШИЗО до полугода.



Политузник Зеври Абсеитов / Фото Крым Реалии

4. Оккупанты третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Оккупанты, прикинувшись валенками, "украинской" церковью считают ликвидированную "УПЦ МП", которая фактически является подразделение ФСБ РПЦ.

Крым. Оккупанты третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Оккупанты, прикинувшись валенками, "украинской" церковью считают ликвидированную "УПЦ МП", которая фактически является подразделение ФСБ РПЦ https://t.co/GAlrb2SwmJ pic.twitter.com/pibX7Tq5PH — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24. září 2019

5. "Превратили Крым в казарму": вместо круглогодичного курорта, Крым превратился в круглогодичный полигон для военно-террористических учений оккупантов. Крымчане в соцсетях жалуются на низкие полеты самолетов и ночные взрывы. Посмотрите фото- и видеорепортаж, а также прочтите комментарии жителей.

6. Корабли Черноморского флота оккупантов провели в Черном море очередные учения по "огневому поражению корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника".

7. В окупованій Євпаторії для путлєрюгенду знайшли нове застосування – збір сміття, що залишилося після туристів-"співвітчизників". Передовиків нагородили грамотами, бургерами та квитками в кіно. Під час попередньої чистки дітлашня знайшла людський труп.

В окупованій Євпаторії для путлєр'югенду знайшли нове застосування — збір сміття, що залишилося після туристів-«співвітчизників». Передовиків нагородили грамотами, бургерами та квитками в кіно. Під час попередньої чистки дітлашня знайшла людський труп. pic.twitter.com/lFiKohpSEo — Крымская Жужелица (@crimea2042) 23. září 2019

8. "Увиденное в Тополевке не просто потрясло меня, но и заставило задуматься о том, что это место, по сути – настоящее олицетворение сегодняшнего состояния Крыма: разруха, упадок и влачащий жалкое существование малый бизнес" – по ссылке посмотрите фоторепортаж и прочтите о том, во что превратилась некогда полная жизни Тополевка в Белогорском районе оккупированного россией Крыма.

9. В Алуште (Изобильное) даже озеро забором огородили, а вы все об отжиме пляжей.

В Алуште ( Изобильное ) даже Озеро огородили а Вы все об отжиме пляжей pic.twitter.com/9JwsenQzRo — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 23. září 2019

10. За последние пять лет… Вы просто приперлись, наверное, недавно: "За последние 2 года складывается впечатление, что Судак стал похож на большой сарай. Вот скажите, ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Кто несет ответственность за порядок на набережной? И я не говорю о мусоре, об ужасном состоянии клумб! Стоят передвижные точки, где делают сладкую вату. Тут же они моют инструменты, и эта же грязь течет сразу на пляж! Кто несет за это ответственность? Какие службы и отделы в администрации?".

За последние 2 года складывается впечатление, что Судак стал похож на большой сарай.

За последние пять

Вы просто приперлись,наверное,недавно pic.twitter.com/YT4LXA8OXM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 24. září 2019

11. В евпаторийской группе опубликовали пост, в котором человек описал свою поездку в процветающую Европу, которую сравнил с крымской унылостью и серостью. Последовал такой комментарий ватоголового (скорее всего, ольгинского тролля): "Глупо сравнивать!! В Европу много лет вкладывались средства для восстановления! А мы 23 года заложниками были, с Крыма деньги только высасывали и ничего не вкладывали!!!". Ватоголовому ответили: "А вся россия, которая начинается в 100 км от Москвы, у кого заложниками? Откуда разруха такая? Иль не бывали тама? Тульская, Владимирская – реально ощущение, что немцы неделю назад отступили, собрав яйко, млеко, и взорвали все, чтобы не досталось никому. И только таджики и узбеки с молдаванами на остановках общественного транспорта стоят", "Был недавно в Ростове Великом. Думал, колеса на машине в ямах потеряю! Они, походу, до сих пор в заложниках, вопрос только – у кого? Честное слово, как после бомбежки", "Бедный, несчастный в заложниках был, поди щеки впали, схудал от голодухи. Коль так плохо было, че же не бежал отсюда в россию-матушку, на кой терпел-то гнет украинский? Али, может, п**дун ты, и было все не так уж и плохо?", "А ты поедь на материк (прим – в россию). Там 80% территории еще больше запущено. Чьи они там заложники?", "Вся россия в заложниках". Были и другие комментарии: "Где солдаты НАТО, там живут богато. Где солдаты ваты, там пылают хаты", "Тут тебе не это, мы того – у нас особый путь! Нам Европы не нужны – мы православные, у нас здеся – не тама, а тута. Ценности у нас о-го-го, а у них нету и нам ивошные благости не нада, мы привыкшие к грязи, ибо мы – не они, а они – не мы", "Автор, Вы еще в российское Нечерноземье типа Вологодской, Костромской, Кировской области после Европы заедьте. Воот где «забытые места». После их осмотра Евпатория городом мечты станет. Не зря же оттуда люди в Крым перебираются", "(Понаехавшая из Мухосранска) А мы вот приезжаем в Евпаторию и так радуемся", "Это вы еще в Сыктывкаре не жили. Мы в Евпаторию приезжаем и просто глаз радуется", "В Норильск приезжайте, увидите настоящую серость и унылость".

В евпаторийской группе опубликовали пост,в котором человек описал свою поездку в процветающую Европу, которую сравнил с крымской унылостью и серостью. Один ватоголовый (вероятно, тролль) во всем обвинил Украину, которая "23 года держала Крым в заложниках". Ватоголовому ответили pic.twitter.com/AqNoThR0j4 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24. září 2019

P.S. Я совершенно согласен с ольгинцем, который написал, что жители Крыма 23 года находились в заложниках… в заложниках иллюзий о процветающей и вставшей с колен россии; в заложниках российского телевидения, которое, являясь информационным войском Кремля, рассказывало о том, как загнивает весь мир, кроме россии. Но с момента оккупации Крыма страной-бензоколонкой заложникам иллюзий пришлось столкнуться с реальной картинкой – без монтажа и без второго дубля. Заложники почувствовали себя аудиторией киселевско-скабеевских шоу, на которых надо одобрять все происходящее в студии. Вот только в жизни, прощаясь с иллюзиями, аплодировать совсем не хочется…

Читайте предыдущий дайджест: Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша