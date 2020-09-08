Президент Володимир Зеленський вважає, що його головне повноваження – бути відповідальним за те, що відбувається в Україні та тримати слово перед народом. Раніше глава держави заперечив, що використовує поїздки по регіонах, як своєрідну агітацію на місцевих виборах.

У цьому його звинувачував Комітет виборців України. Бо, мовляв, під час робочих поїздок до Запоріжжя та Херсона Зеленський виступав на тлі банерів із логотипом "Слуги народу" та написом "Зе! місцеві" на трибуні. Схоже, у Сумах президент вирішив розставити "всі крапки над і" та відповів на запитання журналістів, чому продовжує поїздки по українських регіонах. Його слова цитує Офіс Президента.

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"Я – президент всієї країни. Для мене Суми – таке саме місто, як і Київ, як Кривий Ріг і як Львів. Як будь-яке місто України. Мені не все одно щодо тих програм, які ми запроваджуємо. Мені не все одно, що з ними відбувається. Коли я кажу, що ми будуємо 160 кілометрів доріг на Сумщині, – мені не все одно… Мені потім тримати відповідь перед людьми", – розповів Зеленський про свій візит у Суми.

Він зазначив, що хоче на власні очі бачити, якої якості споруджуються дороги, як побудовані школи та садки, на які виділяють бюджетні кошти, чи забезпечені ці заклади всім необхідним.

Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження президента. Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що в межах робочої поїздки на Сумщину відвідав Меморіал героям Антитерористичної операції та поспілкувався там з рідними загиблих воїнів. Він також використав можливість, аби дорікнути попередникам.

"Якщо їм не допомагає хтось на місці, не допомагали уряди... Навіть не вшановували пам’ять людей, які загинули. Не були там президенти. Скажіть, чи я повинен у Києві виходити на майдан і казати: "Я патріот, все інше – "зрада"? А навіть не приїхав сюди, де така кількість загиблих воїнів…" – підсумував Зеленський.