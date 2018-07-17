Буду боротися за дітей до останнього: нові деталі про горе-матір, яка прикувала дітей ланцюгами

На Івано-Франківщині рідна мати прикувала дітей ланцюгами до батареї, до крана та пішла з дому. Як виявилося хлопчик і дівчинка з рідного дому, де над ними поглумилися, втікали двічі. Однак, їх до горе-матері повернула бабуся.

Металеві ланцюги на шиї онуків жінка помітила не одразу - діти спершу сховали їх під одягом. А потім пояснили, що так їх скривдив сусідський хлопець.

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"Внук почав мені розказувати, що вони до дітей бігають гратися. І там якийсь хлопчик за ними гнався по вулиці. Замотав ці ланцюги. Ви б повірили? А як кажу, Боже, що це за садизм в селі робиться", – розповіла бабуся.

Тож звільнивши дітей з ланцюгів, бабуся повела їх до матері. Утім через декілька хвилин вони знову втекли.

Матір з бабусею знаходиться у неприязних відносинах, у будинок не заходила. Діти пішли у будинок. Мами на той час не було. Вона працює у нічну зміну в магазині. Діти боячись покарання матері просто пішли з дому,

– прокоментувала начальник відділу ювенальної превенції ГУ НП в Івано-Франківській області Алла Бойчук

Шукали їх уже з поліцією і знайшли, переляканих у закинутому приміщенні за три кілометра у місті Городенка. Правоохоронцям вони розповіли, що ланцюгами їх скувала рідна матір за непослух. Одну дитину прикувала до батареї, іншу до крану і пішла з дому. Хлопчик зняв окови і допоміг сестрі. Вони зібрали речі й утекли з дому.

Сусіди кажуть, що не раз чули дитячі крики у цій оселі. Декілька місяці тому навіть написали анонімного листа до соціальних служб, але після перевірки дітей все ж залишили матері.

Провелися відповідні роботи і обстежились умови проживання і ці дані , що були вказані в листі , їх не було виявлено. Тобто і діти заперечували факти жорсткого поводження зі сторони матері,

– зазначив начальник служби у справах дітей Городенківської РДА Андрій Цюмпала.

Батько дітей на заробІтках. Вже повертається до України. Сама жінка себе винною не визнає.

У мене було дуже складне життя. Значить якась причина якась була, чому я так зробила. Я вам скажу одне, я дуже дуже люблю своїх дітей і буду боротися за них з останніх сил. Я не знаю, за що мені таке,

– розповіла мати дітей Вілета.

У поліції відкрили кримінальне провадження. За це жінку можуть позбавити батьківських прав або посадити за ґрати до восьми років. Втім підозру їй ще не оголосили.