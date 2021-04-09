Геннадій Труханов заявив, що в Одесі низка закладів продовжують працювати, хоча це забороняють обмеження червоної карантинної зони. Міський голова планує відключати світло та воду розважальним закладам, які порушують карантин.

Про це мер заявив під час брифінгу за підсумками виїзного засідання парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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Як в Одесі каратимуть порушників

Труханов запевнив, що знає про те, що деякі заклади продовжують роботу. На його думку, власники "просто не розуміють", тому місцева влада нічого зробити не може.

Ми працюємо над тим, аби заклади дотримувалися карантину. Щогодинно та щоденно працюємо над цим. Але я бачу, що не всі розуміють. Якщо суспільство не розуміє, ми нічого не зробимо,

– заявив мер Одеси.

Він додав, що порушники карантинних обмежень не усвідомлюють серйозності та перешкоджають правоохоронцям виконувати їхні обов'язки та ловити злочинців. Натомість одеська поліція змушена контролювати розважальні заклади.

Однак Труханов має метод впливу на заклади-порушники.

Треба вимкнути світло, вимкнути воду та просто закривати їх. Усе, не працюватимуть. Можливо, тоді хтось зрозуміє всю серйозність,

– наголосив міський голова.

До слова, раніше він вже коментував роботу окремих одеських закладів у червоній зоні. Труханов тоді заявив, що власників "прикривають окремі органи".

Зверніть увагу! Раніше зі схожою заявою виступив мер Тернополя Сергій Надал. Він теж пригрозив відімкненням води та електрики закладам, які не дотримуються карантину.

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