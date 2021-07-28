Робитимуть рейди в транспорті: будуть штрафувати порушників карантину в Харкові

У громадському транспорті Харкова будуть штрафувати за відсутність масок. Планують проводити рейди в метрополітені та наземному транспорті.

Раніше вже проводили такі рейди. Проте 28 липня повідомили, що відтепер будуть значно частіше перевіряти дотримання протиепідемічних правил.

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Працюватиме не тільки поліція

Детально про це розповів заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, За його словами, контроль дотримання карантинних норм здійснюють правоохоронці. Також до цього залучили представників міськради Харкова та Держпродспоживслужби.

Працюватимуть кожен день в години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно стосовно інших,

– зазначив чиновник.

Він також додав, що люди забули, що місто пережило кілька місяців тому. За словами Руденка, все залежить від того, наскільки ми дисципліновані і як дотримуємося правил.

Яке каратимуть за відсутність маски

У міськраді нагадали, що існує штраф за порушення маскового режиму. Для громадян він становить 170 гривень. Якщо протиепідемічні заходи ігноруються суб’єктом господарювання, то його представники можуть заплатити від 425 гривень.

Верховна Рада схвалила штрафи за неносіння масок 6 листопада 2020 року. Законопроєктом передбачене стягування з громадян штрафу за відсутність маски під час карантину. Мовиться про людей, які перебувають у громадських будинках, спорудах і громадському транспорті. Детальніше – за посиланням



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