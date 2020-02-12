Будуть відмовляти від НАТО і ЄС, – Цимбалюк сказав, як РФ реагує на призначення Єрмака

11 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Богдана та призначив на його місце Андрія Єрмака. Однак в Російській Федерації такі зміні коментують не охоче.

Про це в прямому ефірі 24 каналу озвучив власний кореспондент агенції УНІАН в Росії Роман Цимбалюк. Він сказав: "Саме це призначення, не дивлячись на те, що Єрмака в Росії вже знають і вели з ним перемовини, не дуже сильно коментують".

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За його словами, навіть під час пресконференції прессекретар Путіна Дмитро Пєскова на запитання журналіста, чи очікують вони змін в регулюванню на Донбасі, відповів, що вони "будуть дивитись по справах".

А очікують вони від України тих самих кроків, яких вони чекали ще у 2014 – 2015 роках – визнання окупаційних "адміністрацій", відмова від НАТО та ЄС, тобто узгодження Конституції України з Кремлем. Тут питання до нової команди – підуть вони чи ні. Мені здається, що ні,

– сказав Цимбалюк.

Він пояснив, що позицію країни в кінцевому випадку буде визначати президент.

"Ми маємо таку конструкцію, яка панувала ще у двосторонніх стосунках до війни. Коли прерогатива була виключно за Офісом Президента. Це означає, що зв'язок чи відстань між Путіним та Зеленським скоротилась до двох рукостискань, адже Єрмак має прямий доступ до Зеленського, і відповідно Козак – до Путіна", – додав журналіст.

Довідка. З 11 лютого заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак займатиметься питаннями інтеграції та України.

Коментар Романа Цимбалюка про призначення Андрія Єрмака:

Що відомо про призначення Андрія Єрмака? 11 лютого Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана на посаді глави Офісу Президента. Подейкують, що конфлікт між ними вже триває декілька місяців. А однією з причин є начебто відставка Віталія Кличка. Якщо Богдан на ній наполягав, то Єрмак – навпаки ставав на захист столичного мера.