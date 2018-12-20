15:14
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Буде знову скандал": у Раді розглядають закони для Православної церкви

      483 Читать новость на русском

      У четвер, 20 грудня, на порядку денному в депутатів Верховної Ради законопроект, який покликаний назвати речі своїми іменами. Тобто усі церкви, центр підпорядкування яких розташований за межами України, мають містити його у своїй назві. До прикладу, не Московський патріархат, а представництво Російської церкви в Україні.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Скільки триватиме процес переходу парафій до Православної церкви України: відповідь експерта

      Точно не голосуватимуть за такі закони депутати з "Опозиційного блоку". Вадим Новинський сказав, що будуть знову проблеми та скандали. Однак більшість народних депутатів по різних фракціях підтримують це питання та вимагають, аби нарешті Російська православна церква в Україні так і називалась, а не ховалась за назвою Українська православна церква.

      Є вже два законопроекти. Перший – це перейменування назв, а другий законопроект передбачає перехід однієї релігійної громади до іншої. Тобто на своїх зборах люди зможуть вирішити більшістю голосів, чи хочуть вони переходити під керівництво іншої церкви, тобто Помісної православної церкви в Україні.

      Однак, ті люди, які проти, а саме парафіяни Московського патріархату, зібралися під стінами парламенту та влаштували акцію проти перейменування церкви на РПЦ.

      "Це Юда на землі, який розколов нашу віру. Єдину правильну віру", – сказала парафіянка Московського патріархату.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква.

      Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія:

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Києва УПЦ МП Законодавство Релігія Єдина помісна церква Верховна Рада Томос УПЦ КП протести
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      У Києві на місяць обмежать рух по Південному мосту
       2 серпня , 16:30
      "Динамо знайшло заміну Хацкевичу" – провокація тижня?
       2 серпня , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук