"Буде знову скандал": у Раді розглядають закони для Православної церкви

У четвер, 20 грудня, на порядку денному в депутатів Верховної Ради законопроект, який покликаний назвати речі своїми іменами. Тобто усі церкви, центр підпорядкування яких розташований за межами України, мають містити його у своїй назві. До прикладу, не Московський патріархат, а представництво Російської церкви в Україні.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Точно не голосуватимуть за такі закони депутати з "Опозиційного блоку". Вадим Новинський сказав, що будуть знову проблеми та скандали. Однак більшість народних депутатів по різних фракціях підтримують це питання та вимагають, аби нарешті Російська православна церква в Україні так і називалась, а не ховалась за назвою Українська православна церква.

Є вже два законопроекти. Перший – це перейменування назв, а другий законопроект передбачає перехід однієї релігійної громади до іншої. Тобто на своїх зборах люди зможуть вирішити більшістю голосів, чи хочуть вони переходити під керівництво іншої церкви, тобто Помісної православної церкви в Україні.

Однак, ті люди, які проти, а саме парафіяни Московського патріархату, зібралися під стінами парламенту та влаштували акцію проти перейменування церкви на РПЦ.

"Це Юда на землі, який розколов нашу віру. Єдину правильну віру", – сказала парафіянка Московського патріархату.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква.



Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія: