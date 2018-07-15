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Буффон дебютував за "ПСЖ" і пропустив два голи

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Джанлуїджі Буффон дебютував за "ПСЖ"
Джанлуїджі Буффон дебютував за "ПСЖ"

Воротар "ПСЖ" Джанлуїджі Буффон провів дебютний матч у складі столичного клубу. Суперником парижан в товариській зустрічі стала команда третьої французької ліги "Шамблі".

Буффон вийшов в стартовому складі парижан і через п'ять хвилин після початку гри збив у своєму штрафному гравця суперника. Призначений пенальті іменитий голкіпер відбити не зумів.

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Вже на 41-й хвилині ветерана замінили, після того, як він пропустив другий гол. У підсумку, "ПСЖ" програв – 2:4.

Нагадаємо, що у 40-річного Буффона закінчився контракт з "Ювентусом" і в статусі вільного агента в липні він приєднався до клубу з французької столиці.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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