Буффон дебютував за "ПСЖ" і пропустив два голи

Воротар "ПСЖ" Джанлуїджі Буффон провів дебютний матч у складі столичного клубу. Суперником парижан в товариській зустрічі стала команда третьої французької ліги "Шамблі".

Буффон вийшов в стартовому складі парижан і через п'ять хвилин після початку гри збив у своєму штрафному гравця суперника. Призначений пенальті іменитий голкіпер відбити не зумів.

Читайте також: Піротехніка та пісні: як Буффона зустрічали в ПСЖ

Вже на 41-й хвилині ветерана замінили, після того, як він пропустив другий гол. У підсумку, "ПСЖ" програв – 2:4.

Нагадаємо, що у 40-річного Буффона закінчився контракт з "Ювентусом" і в статусі вільного агента в липні він приєднався до клубу з французької столиці.