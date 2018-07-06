Буффон офіційно перейшов у ПСЖ

Легендарний італійський голкіпер та екс-гравець "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон уже підписав контракт із французьким ПСЖ.

У п'ятницю, 6 липня, Джанлуїджі Буффон пройшов медогляд і офіційно оформив контракт з ПСЖ. Про це повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Контракт був підписаний за схемою 1+1.

"Ми всі відчуваємо величезну гордість за прихід Джанлуіджі Буффона у чудову сім'ю "Парі Сен-Жермену". Безмежність його кар'єри, а також його амбіційна особистість роблять його одним з найбільш захоплюючих і шанованих гравців у світовому футболі", – йдеться у заяві офіційного сайту парижан.

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Джанлуїджі Буффон є вихованцем "Парми". Впродовж останніх 17-ти років він захищав кольори туринського Ювентуса. На його рахунку 656 матчів за команду, з якою він 9 разів виграв Серію А і 4 рази - Кубок Італії, однак так і не переміг у Лізі чемпіонів. Також Буффон є рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонаті Італії.

Парижани не могли оформити перехід італійця до 1 липня через фінансовий фейр-плей.