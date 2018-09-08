Бухгалтера поліції підозрюють у крадіжці понад 2 мільйонів гривень

У Києві прокуратура оголосила підозру бухгалтеру райуправління поліції, з вини якої невідомі особи заволоділи понад 2 мільйони 230 тисяч гривень, що були речовими доказами у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва.

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"Невстановлені особи, вступивши у змову з головним бухгалтером райуправління поліції, з метою заволодіння грошовими коштами, що були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та знаходилися на відповідальному зберіганні у фінансовому секторі райуправління поліції, подали до канцелярії підроблене рішення суду щодо повернення вилучених коштів", – йдеться у повідомлені.

Надалі за згодою головного бухгалтера, яка розглядала подані документи, грошові кошти, а саме 57 500 доларів США, 37 010 рублів РФ, 3 306 гривень та 28 500 євро, що станом на час скоєння злочину складали суму у понад 2 мільйони 230 тисяч гривень, були видані особі, яка до того ж користувалась підробленим паспортом.

При цьому, як установлено слідством, ще задовго до вищевказаних подій реальний власник цього паспорту звернувся до правоохоронних органів з приводу його втрати.

Наразі вирішується питання про обрання службовій особі запобіжного заходу.