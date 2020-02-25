Бук, тополя, ясен: у МЗС Росії вкрай цинічно відреагували на появу свідка у справі збитого MH17

Про те, що у справі збитого над Донбасом літака MH17 з'явився свідок, повідомив керівник Спільної слідчої групи Вестербеке 24 лютого. Також він додав, що сумнівів у причетності "Бука" з РФ у слідства немає. Речниця МЗС Росії Захарова вже встигла зверхньо відреагувати на цю інформацію.

Директор Департаменту інформації й преси та офіційна представниця МЗС Росії з 10 серпня 2015 року Марія Захарова у фейсбуці опублікувала обурливий пост, у якому фактично насміхалася над катастрофою MH17 (тоді, нагадаємо, загинули 298 людей).

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Таку Реакцію Захарової викликала заява керівника міжнародної Спільної слідчої групи JIT з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, яка пролунала в ефірі телеканалу CBS.

Глава JIT ствердно відповів на запитання, чи є у слідства свідки запуску ракети. А також додав: у Спільної слідчої групи немає сумнівів у тому, що літак збили снарядом із ракетної системи "Бук" 53-ї бригади збройних сил РФ.

Суд щодо збиття у небі над Донбасом у 2014 літака MH17 має розпочатися у Гаазі вже 9 березня. Однак речниця МЗС Росії Марія Захарова цей суд вважає "балаганом".

Зі свідчень: "Іду я якось лісом. Бук, тополя, ясен". Огидно. З трагедії влаштували балаган,

– написала вона.

Захарова, зауважимо, відома своїми регулярними українофобними заявами. Причому мовиться як про більш-менш "м'які" – наприклад, про те, що Зеленський пише у соцмережах "позбавлений сенсу набір літер", так і про вкрай брутальні – що Україна є "втраченою державою", а український народ "терпить у владі фашистів".

Коротко про збитий MH17

Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.

Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

На борту були 298 людей, загинули всі.

У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.

Навіть за наявності доказів, встановлених Спільною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.

За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.



Катастрофа MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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